Principado y UCE lanzan la campaña 'Trilogía' para impulsar reclamaciones por coches, hipotecas y tarjetas revolving

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias y la Unión de Consumidores de Asturias han presentado este miércoles la campaña 'Trilogía', una iniciativa dirigida a informar y apoyar a la ciudadanía en la reclamación de derechos vinculados a tres ámbitos de consumo: el 'cártel' de coches, los gastos hipotecarios y las tarjetas de crédito en modalidad revolving. Según presidente de UCE Asturias, Dacio Alonso, las actuaciones podrían afectar a más de 300.000 personas en la comunidad.

En una rueda de prensa, Alonso, acompañado del consejerio, Ovidio Zapico, ha explicado que la campaña se denomina así porque se centra en esos tres ámbitos de reclamación y de ayuda a los ciudadanos. A su juicio, es "la campaña más potente" emprendida por la entidad por el alcance previsto: "nada menos que el 30% de la población".

La campaña se centra en los tres ámbitos mencionados: la reclamación de sobrecostes por el cártel de fabricantes de coches, la devolución de gastos abusivos en hipotecas y la anulación de contratos de tarjetas de crédito revolving.

CÁRTEL DE COCHES

Alonso ha recordado que, según datos de la Dirección General de Tráfico, unas 140.000 personas en Asturias compraron entre febrero de 2006 y julio de 2013 un vehículo nuevo o kilómetro cero afectado por el denominado cártel de coches.

Según ha detallado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a las marcas "con 170 millones de euros" y el Tribunal Supremo avaló la resolución, lo que abre la vía a reclamar los sobreprecios.

Alonso ha destacado que ya se están obteniendo sentencias favorables, y ha citado una resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 que "condena a Peugeot a devolver hasta 3.000 euros a 80 socios". Respecto a esta reclamación, ha insistido en que existen plazos de prescripción y que es "importante" actuar para evitar perder el derecho a reclamar.

GASTOS HIPOTECARIOS Y COMISIÓN DE APERTURA

Alonso también ha citado las reclamaciones por cláusulas abusivas en hipotecas, como la imposición de gastos de notaría, registro, tasación, gestoría y la comisión de apertura. Ha apuntado que estas cantidades, que pueden oscilar entre 2.500 y 4.500 euros según el préstamo, ya han sido declaradas abusivas por los tribunales, "incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Ha explicado que pueden reclamar quienes firmaron una hipoteca entre 1995 y 2019, incluso si ya está amortizada, y ha pedido "romper esta impunidad" recordando que "si la gente no reclama, los bancos se quedan con dinero que es nuestro".

TARJETAS DE CRÉDITO ABUSIVAS

En cuanto a las tarjetas de crédito en modalidad revolving, Alonso ha estimado en unas 50.000 las personas afectadas en Asturias y ha calificado este producto como "una auténtica bomba de relojería para las familias" debido a los intereses elevados. Ha defendido que es posible anular los contratos y recuperar cantidades cobradas "de forma abusiva".

"Los bancos nos obligan a ir a los juzgados porque saben que la gente no va. ¿Vamos a permitir que se queden con nuestro dinero?", ha cuestionado Alonso, que ha insistido en que el objetivo de la campaña es informar y facilitar que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos.

APOYO DEL PRINCIPADO

Por su parte, el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha apelado a la ciudadanía a presentar reclamaciones, especialmente ante el fin del plazo previsto en abril. "Hay que incentivar a la ciudadanía a que dé un paso al frente", ha señalado.

Zapico ha reafirmado el compromiso del Gobierno asturiano con las asociaciones de consumidores y ha expresado su deseo de que esta sea "la primera de muchas colaboraciones".

Por otra parte, preguntado por los presupuestos, Zapico ha comentado que siguen una "normalidad cronológica" y ha avanzado que serán "previsibles y progresistas".