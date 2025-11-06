El Principado urge al Ayuntamiento de Llanes a aprobar "de manera inmediata" su plan general de ordenación

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación de Territorio del Principado de Asturias ha pedido este jueves al Ayuntamiento de Llanes a aprobar "de manera inmediata" su plan general de ordenación una vez ha finalizado el trámite de información pública.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, informó este miércoles de que la aprobación inicial del plan de ordenación se llevará a cabo en un pleno en el mes de noviembre, después de criticar que el expediente para el Plan estuviese en manos del Principado durante "más de cuatro meses" sin haber recibido "comunicación alguna por su parte", y habiendo finalizado "ya sobradamente" el periodo de exposición pública del instrumento y del expediente completo.

El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, ha explicado que esa comunicación por parte del ayuntamiento al Principado "supone un trámite para someter el documento a información pública y subsanar los problemas que tenía en la aprobación anterior por la ausencia del catálogo urbanístico".

"Sin embargo, ni la consejería ni la dirección general tenían que intervenir, motivo por el cual no se inició ningún expediente ni se emitió respuesta alguna", ha matizado Latierro.

"Esperamos que la culminación de esta aprobación provisional del plan se realice pronto, dado que, en estos momentos, el Ayuntamiento de Llanes ya está incumpliendo los plazos que le dio el Consejo de Gobierno para llegar a dicha aprobación, que es la que ya ahora, por fin, promete", ha agregado el director general.

Ruiz Latierro confía en que el documento, cuando se remita formalmente, "sea lo suficientemente correcto para que se pueda proceder a los trámites y a su aprobación". "En caso contrario, el incumplimiento de plazos por parte del Ayuntamiento de Llanes ya podría llegar a ser palmario y, desde la consejería, se tendrían que tomar medidas respecto a las competencias urbanísticas del municipio", ha añadido.