El Principado ve "imprescindible" reforzar las redes eléctricas para garantizar el desarrollo de proyectos de inversión

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo (tercero por la derecha), y el director general de Energía y Minería, Javier Cueli (segundo por la derecha), al inicio de la reunión con responsables de redes de EDP. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Juan Carlos Campo, ha considerado "imprescindible" el refuerzo de las redes de transporte y distribución de energía para "evitar que se ponga en riesgo" el proceso de descarbonización del tejido productivo y el desarrollo de nuevos proyectos de inversión, muy intensivos en consumo de energía.

En unas declaraciones a los medios tras reunirse con el equipo de redes de EDP, Campo ha señalado que, si bien Asturias no está en un "momento alarmante" en relación con las redes eléctricas, "lo alarmante sería no tomar medidas y que en el futuro viéramos realmente los problemas y el efecto de no haber actuado".

En el encuentro, Campo y su equipo han abordado diferentes asuntos como los mapas de capacidad publicados esta semana y las inversiones previstas por la compañía en Asturias en los próximos años.

El viceconsejero ha precisado que la reunión con E-Redes y los contactos que se mantienen con el Gobierno de España y con Redeia van en ese sentido. Además, ha lamentado la no convalidación del decreto antiapagones, que entre otras medidas contemplaba medidas para la mejora de la red de cara a liberar "capacidad secuestrada" y puntos de acceso que están ocupados pero que no se utilizan. "Los frentes de actuación son varios y todos debemos ser consecuentes y poner de nuestra parte para que estas necesidades lleguen a materializarse", ha añadido.