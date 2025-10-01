El Principado ve la propuesta del PP sobre inmigración como "una idea sin fundamento y un discurso vacío"

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco ha calificado este miércoles la propuesta del PP sobre inmigración como "idea sin fundamento que no responde a nada más que a un discurso vacío en torno a la inmigración".

"Creo que la inmigración es algo legítimo para las personas que vienen de otros países en un mundo global, en el que todos tienen el derecho a tener su proyecto de vida", dijo la consejera.

Ha recordado la consejera que Asturias es una sociedad acogedora y lo seguirá siendo "con este gobierno de unidad progresista". "Son derechos, estamos hablando de derechos. Discrepo y condeno fuertemente el discurso de odio, que señala al diferente y tiende a hacerle responsable de cosas que no son así", dijo del Arco.