La producción industrial sube un 3,9% en septiembre en Asturias, 0,6 puntos menos que la media nacional

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha aumentado un 3,9% interanual el pasado mes de septiembre en Asturias, 0,6 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 4,5%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción industrial continúa así un mes más en cifras positivas en Asturias y encadena diez meses de crecimiento.

El índice fue positivo en todas las comunidades autónomas con Castilla y León (+17%), Andalucía (+11,2%) y Canarias (+8,7%) marcando los mejores datos, excepto en Comunitat Valenciana en donde el índice se redujo un 3,3%. y en País Vasco con una disminución del 2,8%.

En lo que va de año la producción industrial en Asturias ha aumentado un 5,1%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto subieron en la región un 8,9% con un incremento del 23,2% en el caso de los duraderos y un 8,5% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo aumentaron un 0,1%;, los bienes intermedios anotaron un 8,3% más y los de la energía, un 5,3% menos.