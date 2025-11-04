Programa 'Alquilámoste' de Asturias: Guía de trámites y condiciones para propietarios

OVIEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano quiere sacar al mercado del alquiler viviendas vacías al tiempo que intenta mejorar las condiciones para trabajadores que actualmente se ven afectados por los altos precios. Lo hace a través del programa 'Alquilámoste'. Mientras el Ejecutivo lo activa, esta es una guía sobre los principales requisitos y trámites para los propietarios que puedan estar interesados en poner en alquiler su vivienda con garantías.

¿Qué es exactamente el programa 'Alquilámoste'?

Es un programa autonómico del Principado de Asturias que busca movilizar viviendas privadas vacías para ponerlas en el mercado del alquiler. Los propietarios ceden su vivienda en usufructo temporal a la Administración, que les garantiza un canon mensual fijo y la devolución del inmueble en buen estado.

¿Quién gestiona el programa?

El programa está gestionado por la empresa pública Viviensas del Principado de Asturias Vipasa, bajo la dirección y control de la Dirección General de Vivienda del Principado de Asturias.

¿Qué gana un propietario al ceder su vivienda?

Un canon mensual garantizado, sin riesgo de impagos.

La conservación y mantenimiento de la vivienda a cargo de Vipasa.

Un seguro multirriesgo con cobertura de responsabilidad civil.

La restitución del inmueble en el mismo estado al finalizar el usufructo, salvo el desgaste normal por uso.

¿Durante cuánto tiempo se cede la vivienda?

Hasta un máximo de siete años y cuatro meses. Finalizado ese plazo, Vipasa devuelve la vivienda en las condiciones pactadas.

¿Cuál es el importe del canon mensual que recibe el propietario?

El canon se calcula de forma objetiva con base en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (Servapi) y no podrá superar los 700 euros mensuales.

¿Cuándo empieza a cobrarse el canon?

Desde el día anterior a la firma del primer contrato de arrendamiento de la vivienda. Si en tres meses una vez incluida la vivienda en el programa no se alquila, el canon comienza a devengarse automáticamente, salvo que el retraso sea imputable al propietario.

¿Qué tipo de viviendas pueden incorporarse al programa?

Viviendas nuevas o usadas, vacías, inscritas en el Registro de la Propiedad y dadas de alta en el Catastro, que no estén sometidas a ningún régimen de protección pública y situadas preferentemente en núcleos urbanos y que cumplan las condiciones de habitabilidad y equipamiento

¿Puede incorporarse una vivienda situada en el medio rural?

Sí, de forma excepcional, especialmente en concejos en riesgo de despoblación, si se justifica su idoneidad y lo aprueba la Comisión Técnica del programa.

¿Qué pasos debe seguir un propietario para participar?

Presentar una solicitud de incorporación dentro de la convocatoria abierta y permanente del programa, utilizando el modelo normalizado disponible en la sede electrónica de la Administración del Principado de Asturias. Vipasa prestará asistencia técnica e informativa para ayudar a los propietarios en la presentación de solicitudes, especialmente en el uso de medios electrónicos.

¿Qué sucede si el propietario quiere vender la vivienda durante la cesión?

Puede hacerlo, pero deberá informar al comprador de la existencia del usufructo y su duración. El nuevo propietario queda vinculado a las condiciones pactadas.

¿Puede el propietario recuperar la vivienda antes de que termine el plazo?

Solo en casos excepcionales, como necesidad justificada para destinarla a domicilio habitual propio o de familiares directos, siempre que esté previsto en el contrato y quede acreditado.

¿Qué ocurre si la vivienda sufre desperfectos?

Vipasa se responsabiliza de los deterioros derivados de un uso inadecuado, reparándolos o reclamando al arrendatario. Al finalizar la cesión, el propietario la recibe en el estado inicial salvo el desgaste ordinario.

¿Qué tratamiento fiscal tiene el programa para el propietario?

La cesión de la vivienda al programa 'Alquilámoste' puede beneficiarse de ventajas fiscales. Según la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, los rendimientos obtenidos por la cesión a programas públicos de alquiler -como éste- pueden disfrutar de una reducción del 70 % en el IRPF. Durante la cesión, el IBI lo abona Vipasa, como usufructuaria.