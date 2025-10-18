El programa de bonos descuento genera un millón en ventas en el pequeño comercio en las dos primeras semanas de octubre

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa Bono Comercio Asturias ha impulsado ventas cercanas al millón durante la primera quincena del mes de octubre. En concreto, desde el día 1 se han registrado transacciones por importe de 909.930 euros, a las que se han aplicado descuentos por valor de 219.720 euros.

Según ha informado el Gobierno del Principado en nota de prensa, por producto y tipo de establecimiento, las mayores ventas se han producido en negocios textiles (378.000 euros), en tiendas de calzado y complementos (141.500 euros) y en locales dedicados a confecciones y productos para el hogar.

Gijón, Oviedo, Avilés y Siero han sido, por este orden, los concejos con mayor número de operaciones con los bonos descuento.

La directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González Montell, ha animado a los titulares de estos cupones a que utilicen sus descuentos en el millar de tiendas adheridas en toda Asturias. La segunda fase del programa estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre.

El programa Bonos Comercio Asturias es una iniciativa impulsada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para promover las ventas en los comercios minoristas en periodos de baja demanda y, al mismo tiempo, estimular la actividad económica. En la primera fase del programa, en los meses de mayo y junio, se canjearon 171.481 bonos por importe de 1,71 millones, que impulsaron ventas de 6,81 millones en establecimientos de proximidad.