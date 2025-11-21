El programa navideño comenzará con 'Brillantina'

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Yolanda Alonso, ha presentado este viernes el programa de actividades y eventos que Avilés propone para celebrar la Navidad 2025-2026. El encendido del alumbrado navideño dará el pistoletazo de salida a esta programación el viernes 5 de diciembre, con un novedoso acto protagonizado por 'Brillantina, el hada de la Navidad', que descenderá la calle Galiana en una carroza acompañada por el grupo de danza Teresa Tessier.

A su llegada a la plaza de España será recibida por la alcaldesa, Mariví Monteserín. tras una breve exhibición de danza a cargo del mencionado grupo, invitará a los niños presentes a pulsar el botón y encender la Navidad.

Acto seguido tendrá lugar la interpretación de varios villancicos por parte del Coro del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón. Tras la actuación, 'Brillantina, el hada de la Navidad' regresará a su carroza para continuar su recorrido a través de las calles de La Cámara, Cuba, Dr. Graíño y Francisco Orejas Sierra para llegar a la pista de La Exposición e inaugurar el recinto 'NAvilés, ciudad de la Navidad' mediante el encendido del arco luminoso de entrada y el posterior recorrido por las atracciones instaladas.

Este recinto, que será el epicentro de la actividad navideña en Avilés, acogerá la Casa de Papá Noel, una pista de hielo, hinchables, atracciones feriales, zona gastro y una carpa que albergará las numerosas propuestas diseñadas para el público familiar e infantil: desde espectáculos hasta talleres de manualidades, además de un servicio de ludoteca para la conciliación familiar los días 22, 23, 24, 26, 29 y 30 de diciembre. Este servicio está financiado por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.

El parque de Las Meanas acogerá el Mercadillo de Navidad, que ofrecerá multitud de productos entre el 19 de diciembre y el 7 de enero. La tradicional exposición de nacimientos se podrá visitar en el Palacio de Camposagrado, del 19 de diciembre al 6 de enero.

El Pabellón de Exposiciones de La Magdalena acogerá otra gran novedad del programa de esta Navidad: la Fiesta de Fin de Año, un gran cotillón de Nochevieja para recibir al 2026.

Se pondrá a disposición de los asistentes un autobús lanzadera gratuito que funcionará durante toda la madrugada conectando el Pabellón de La Magdalena con diferentes puntos de la ciudad.