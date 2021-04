Propuestas para sanción 97 personas durante el fin de semana en Avilés por incumplir las medidas sanitarias

OVIEDO/AVILÉS, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés, dentro del control sanitario frente a la Covid 19, propuso para sanción durante el fin de semana a un total de 97 personas.

Según ha informado este lunes la Policía Local, de ellas 69 personas fueron propuestas para sanción por no hacer uso de la mascarilla; doce por no respetar el horario establecido de permanencia en la vía pública; ocho por exceder del número de personas por mesa; cinco por fumar en terraza y dos por no ser convivientes en una vivienda

Así mismo los locales propusieron para sanción a un establecimiento de hostelería por no respetar el horario de cierre.

Por otra parte, en materia de seguridad ciudadana, fueron propuestas para sanción dos personas, una de ellas por falta de respeto a agentes de la autoridad y otra por portar sustancias estupefacientes en la vía pública.