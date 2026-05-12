'Protejamos Nuestra Ría' pide explicaciones por la muerte de numerosos crustáceos a finales de marzo en Villaviciosa

Senda en la Ría de Villaviciosa - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Protejamos Nuestra Ría' ha criticado este martes la falta de explicaciones de las administraciones responsables acerca de un episodio de mortandad masiva en la Ría de Villaviciosa del crustáceo 'Upogebia pusilla', conocido popularmente como gambusín, detectada en diversas ubicaciones del estuario a finales de marzo de 2026.

La organización ha documentado el hallazgo de numerosos ejemplares muertos mediante fotografías y vídeos remitidos por los vecinos de la zona. Tras realizar un muestreo en la Ensenada de la Enciena de Selorio, han identificado un cadáver cada 1,25 metros en un recorrido lineal de menos de 20 metros de longitud.

La entidad conservacionista afirma que comunicó los hechos por escrito a la Dirección General de Pesca del Principado, con las evidencias gráficas obtenidas. No obstante, la asociación ha criticado que, tras un mes de espera, el Servicio de Gestión del Medio Natural no ha proporcionado la información prometida.

Expertos científicos que colaboran con la asociación han analizado la documentación y han concluido, sin disponer de los análisis necesarios, que se trata de una mortandad masiva provocada probablemente por un elemento externo al ambiente natural de la especie.

Los especialistas han descartado que el origen de las muertes sea vírico o bacteriano debido a la rapidez del suceso. Asimismo, han rechazado que la causa sea una pérdida de salinidad por lluvias o temperaturas extremas, ya que este crustáceo habita en cuevas construidas a varios centímetros de profundidad.

La organización ha alertado de que la afectación parece haber sido generalizada, tras detectarse animales muertos en zonas intermedias como la Ensenada de Misiego o el Centro de Interpretación. Según han explicado, los cadáveres desaparecen con rapidez de la superficie del estuario al ser depredados por aves limícolas en bajamar y peces en pleamar.

A este factor biológico se suma el efecto de arrastre de las mareas, lo que dificulta la cuantificación total de los daños en el ecosistema.

Finalmente, Protejamos Nuestra Ría ha advertido sobre la posibilidad de que un vertido contaminante específico haya afectado de forma exclusiva a estos crustáceos enterrados en los arenales. La asociación ha recordado que el estuario "recibe de forma incontrolada numerosos vertidos que las administraciones competentes se niegan a caracterizar debidamente".