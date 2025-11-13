El proyecto 'Cuido mi diabetes' consolida con éxito su primera fase

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa europeo 'Cuido mi diabetes' ha cerrado su primera fase con la consolidación de los resultados que apuntaba en su primera ronda: ocho de cada diez pacientes han logrado mejoras en el control de su enfermedad (diabetes tipo 2) y han reducido la medicación; en algunos casos, hasta eliminarla por completo.

Según ha informado el Gobierno asturiano, tras los seis primeros meses, los pacientes han mejorado de forma significativa el control de la glucemia, han rebajado el tratamiento y reducido su peso, además de haber estabilizado los parámetros de riesgo cardiovascular, como la tensión arterial o los niveles de colesterol y triglicéridos.

En el programa, que se centra en la educación sobre estilos de vida y promoción de hábitos saludables, participan 83 personas con diabetes, de las que son 57 hombres y 26 mujeres. La media de edad es de 60,2 años y con 6,6 años de evolución desde su diagnóstico.

De ellos, cerca del 81% ha disminuido su medicación y un 32,5% del total la ha podido suprimir. Este avance implica no solo una mejora en la salud, sino también una reducción significativa del coste asociado a los tratamientos.

Asimismo, más del 80% han perdido peso y mejorado su perfil metabólico y su composición corporal, con un aumento de la masa magra y una disminución de la masa grasa. Además, se ha constatado una reducción de la tensión arterial, del colesterol no-HDL y de los triglicéridos, mientras que han aumentado el colesterol HDL. Estos cambios contribuyen a rebajar los índices aterogénicos (que indican el riesgo de enfermedades cardiometabólicas) y, por tanto, a mejorar la salud cardiovascular global. Este es un resultado relevante, porque la diabetes tipo 2 está asociada frecuentemente a enfermedades como la hipertensión arterial (HTA) o niveles elevados de lípidos en la sangre (hiperlipidemia),

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano ha dado a conocer los primeros datos tras haber finalizado la primera fase y en coincidencia con la víspera de la celebración del Día Mundial de la Diabetes.