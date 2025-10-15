El Proyecto Libera apadrina una entidad local de Asturias en su lucha contra la basuraleza

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Libera, impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha anunciado las entidades seleccionadas en la novena edición de su programa 'Apadrinamientos de espacios naturales', entre ellas una iniciativa local de Asturias que trabajará en la lucha contra la basuraleza.

Se trata de la Asociación Canina Licaón, que desarrollará el proyecto 'España a pie contra la Basuraleza VI', una ruta de largo recorrido que este año partirá de Ribadesella y atravesará también Llanes. A lo largo del camino, los participantes identificarán y geolocalizarán residuos, vertederos ilegales y zonas especialmente afectadas, combinando senderismo, ciencia ciudadana y educación ambiental.

El programa de apadrinamientos de Libera ofrece ayudas de hasta 1.500 euros, asesoramiento técnico, formación y un encuentro anual para el intercambio de experiencias. En esta edición, han sido seleccionadas 66 iniciativas en todo el país, de las cuales cuatro han obtenido el distintivo 'Apadrinamiento plus', dotado con hasta 3.000 euros por su especial impacto.

El coordinador del Proyecto Libera en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz, ha destacado que "la implicación ciudadana es esencial para poner fin a la basuraleza" y subrayó que estas entidades locales "son el motor del cambio". Por su parte, Sara Güemes, coordinadora del proyecto en Ecoembes, valoró el compromiso de las organizaciones participantes como "un ejemplo de cómo la acción local puede generar un impacto global".

El Proyecto Libera ha valorado especialmente la calidad, el enfoque participativo y el valor ecológico de las zonas seleccionadas, alineadas con sus tres ejes de actuación: conocimiento, prevención y participación.