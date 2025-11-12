El proyecto de modificación de la ley del Sepepa, para el primer trimestre de 2026

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha dicho este miércoles que espera poder elevar al Consejo de Gobierno y enviar a la Junta General del Principado de Asturias el proyecto de modificación de la ley del Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa) durante el primer trimestre de 2026.

Sánchez ha dicho, en una comparecencia parlamentaria, que se trata de una "ley estratégica" para el Gobierno regional que cuenta con "procesos muy garantistas" que dan "oportunidad de participar a todo el mundo".

El dirigente asturiano ha reconocido que "a veces se tienen que alargar unos meses" los plazos debido a que "surgen imprevistos o cuestiones que aumentan la carga de trabajo", como la reciente reorganización de la consejería, que ha obligado a enviar "una extensa documentación" a la Junta General del Principado de Asturias.

"Obviamente, todos somos humanos y esa carga de trabajo también hace que otras cosas tengan que aparcarse o ralentizarse para dar prioridad a cuestiones como esta que le indico, que tenía además unos plazos establecidos'", ha reconocido Sánchez.

El consejero ha insistido en que la reforma del Sepepa "sigue siendo una ley estratégica" para el Gobierno regional, que la incluyó en su programa de legislatura.