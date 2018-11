PSOE acusa a Podemos de "piratería legislativa" en su proposición de 'Ley Trans' y alerta de que puede implicar retrasos

Publicado 02/11/2018 11:59:45 CET

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en la Junta General, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha calificado este viernes de ejercicio de "piratería legislativa" y "trilerismo" al Grupo Parlamentario de Podemos Asturies por registrar una proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Libre Expresión de la Identidad Sexual y/o de Género, conocida como 'Ley Trans', con un texto "idéntico" al del proyecto de Ley del Principado que está previsto sea aprobada por el Consejo de Gobierno el próximo día 14 de noviembre, para su consiguiente presentación ante la Cámara.

"Con esta actuación, lo que puede estar provocando el Grupo Parlamentario de Podemos, precisamente, es dificultar, si no imposibilitar, la tramitación de este texto en esta legislatura", ha alertado la parlamentaria socialista, argumentando que el criterio de la Cámara, en principio, es que "no pueden presentarse dos textos legislativos, independientemente de su procedencia, sobre una misma materia".

En declaraciones a los medios, la diputada del PSOE ha reprochado el interés "partidista" que observa en la actuación de Podemos, que considera es "contrario al mínimo principio de lealtad y respeto", al "apropiarse" de un texto "que ha llevado más de año y medio elaborar por la complejidad propia de su contenido".

Así, reprocha a Podemos su tendencia a "minusvalorar" los requisitos legales de un texto legislativo y su "incapacidad para aceptar las reglas del Estado de Derecho", en referencia a las garantías procedimentales.

"Prefieren presentar una proposición con el apoyo exclusivo de sus nueve diputados y diputadas, frente a la posibilidad de aportar un texto en el que ya de mano están incorporados 31 diputados y diputadas de esta Cámara", lamenta la socialista, reiterando que desde Podemos pretenden "apropiarse" de la iniciativa "por interés partidista".

Igualmente, la diputada del PSOE cree que desde Podemos están utilizando esta norma en "beneficio propio" dentro de "su particular campaña electoral", cuando se trata de "derechos que no son patrimonio de Podemos ni de ninguna asociación, sino que vienen a engrosar el patrimonio de derechos de los asturianos y asturianas en cuanto a la expresión de su libre identidad sexual".

NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA

Respecto a las consecuencias que esta iniciativa pueda tener ante la negociación presupuestaria, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha señalado que "si fuera así", desde Podemos estarían "faltando una vez más a su palabra".

No obstante, cree que en la formación morada en Asturias "no son demasiado proclives al compromiso", recordando que en "anteriores encuentros presupuestarios han trazado diversidad de caminos que luego han sido excusas para no enfrentarse con lealtad a la negociación".

"Esperamos que no sea una estratagema más", ha comentado, reseñando que la proposición de Podemos se registra "a solo unos días de iniciar negociación presupuestaria" y, también, a pocos días de la aprobación del proyecto de Ley comprometida por el Consejo de Gobierno para dar paso a su discusión por parte de la Cámara.