El PSOE acusa a PP y Ciudadanos de "vestir con propaganda" los contratos de prácticas de menores de 30 años

"Se están aprovechando constantemente de los fondos y las ayudas que concede el Gobierno del Principado", critica Fernández

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este miércoles la "propaganda" con que PP y Ciudadanos "visten" los contratos de prácticas de jóvenes menores de 30 años.

El concejal Ricardo Fernández se ha referido a la "falta de compromiso" de esos grupos en materia de empleo público para que el Ayuntamiento se convierta en un motor real de la recuperación económica.

"Lo único que han hecho es acogerse a la convocatoria del Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) y vender que se está haciendo un gran esfuerzo por el Ayuntamiento cuando no es así. En un momento en que la crisis generada por la pandemia está haciendo mella, el Ayuntamiento debería crear oportunidades para los y las jóvenes. La convocatoria actual de 60 plazas es incluso menor que en otros ejercicios", ha dicho Ricardo Fernández.

En este sentido, el concejal socialista ha afirmado que en convocatorias anteriores, sin el impacto de la pandemia, se superaban las cifras actuales. Así, ha dicho, que en 2018 se convocaron 70 plazas para contratos en prácticas de jóvenes y en el 2019, 67 plazas.

"No cabe en ninguna cabeza que el año pasado, en plena emergencia sanitaria y con una sangría de empleo terrible, el PP y Cs convocaran 44 plazas y este año solo 60. Su único esfuerzo real consiste en fabricar una propaganda que no tiene reflejo en la realidad. Tienen 94 millones de euros en las arcas municipales, pero realmente el Ayuntamiento no ha dedicado ni un céntimo extra a crear empleo", ha lamentado Fernández.

El edil del PSOE censura además el "cinismo político sin medida" del bipartito respecto al verdadero origen del dinero. "Se están aprovechando constantemente de los fondos y las ayudas que concede el Gobierno del Principado e intentan ponerse la medalla a toda costa en un ejercicio de cicatería política cargado de deslealtad", ha dicho.

Para el Grupo Municipal Socialista el Ayuntamiento de Oviedo debe priorizar el impulso de las políticas activas de empleo en un momento tan delicado como el que vivimos. "Deberíamos ser el motor de la recuperación, tenemos dinero para ello, pero el PP y Ciudadanos prefieren el gran titular de cada día antes que desarrollar una política propia de empleo en Oviedo", concluyó Fernández.