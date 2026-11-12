El PSOE acusa al PP de oponerse a planificar los espacios deportivos municipales

Archivo - La concejala del PSOE de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Natalia Sánchez Santa Bárbara ha criticado este jueves la negativa que habría planteado el equipo de gobierno, del PP, a una iniciativa que pretendía dar respuesta a las dificultades que afrontan distintas entidades deportivas para desarrollar su actividad y que, sobre todo, buscaba anticiparse a los problemas antes de que comprometan el desarrollo de las temporadas.

Según ha afirmado el PSOE en una nota de prensa, los 'populares' habrían rechazado en la Comisión Plenaria de Educación, Deportes, Cultura, Salud Pública y Consumo una proposición socialista para impulsar una planificación integral de las instalaciones deportivas municipales y mejorar la distribución de espacios y horarios entre los clubes de Oviedo.

"No podemos seguir abordando estas situaciones cuando los clubes ya tienen el problema encima de la mesa", ha defendido Natalia Sánchez, que considera imprescindible que el Ayuntamiento conozca las necesidades reales de las entidades deportivas y planifique con tiempo los recursos disponibles.

La propuesta socialista tomaba como ejemplo la situación del Balonmano Vetusta, que, según han explicado desde el PSOE, se ha visto obligado a buscar alternativas fuera de la red municipal para desarrollar parte de su actividad y ha tenido dificultades para dar cabida a todos sus equipos, incluido el sénior femenino.

Se trata de una situación que, para el PSOE, evidencia las carencias de planificación y coordinación en la gestión de los espacios deportivos municipales.

"Lo que planteamos es algo tan razonable como conocer qué instalaciones tenemos, cuál es su ocupación y qué necesitan nuestros clubes. Hay que escucharles, saber cuáles son sus previsiones de crecimiento y organizar los espacios con criterios objetivos y transparentes", ha defendido Sánchez Santa Bárbara.

Han explicado que la iniciativa planteaba dos medidas concretas: realizar un estudio integral de las instalaciones deportivas municipales, analizando su disponibilidad, ocupación, horarios, estado de conservación y capacidad real, con la participación de los clubes; y elaborar un Plan Municipal de Planificación y Distribución de Espacios Deportivos a medio y largo plazo.