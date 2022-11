El PSOE alerta de los "amaños" del concejal Ignacio Cuesta con el contrato del Bulevar de Santuyano

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha alertado este sábado los "amaños" del concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta (Cs), con el contrato del Bulevar de Santuyano.

"Oviedo se juega mucho con este proyecto y este gobierno no puede seguir insistiendo en repetir errores", ha dicho en nota de prensa el portavoz socialista y exalcalde, Wenceslao López.

Para el concejal del PSOE, el alcalde Alfredo Canteli (PP) "no puede permitir" que Cuesta siga "manipulando la gestión del urbanismo en Oviedo en beneficio de intereses privados".

"Le pedimos que se piense muy bien lo que van a hacer porque las consecuencias pueden ser tremendamente dañinas para la ciudad", ha insistido López, recordando que "la sentencia anula la resolución ilegal del contrato del Bulevar de Santuyano con la UTE Bosque y Valle aprobada por el bipartito en julio de 2021, "por culpa de los amaños del concejal de Urbanismo y no por los informes jurídicos municipales, como pretende hacer colar el señor Cuesta".

"El 'tira pa'lante que libras' de los señores Canteli y Cuesta, iniciando nuevos proyectos en el área del Bulevar sin tener resuelto el proyecto integral inicial, supone que, en estos momentos, tenemos varios contratos vivos con el mismo objetivo y referidos al mismo ámbito, unos duplicados y otros triplicados, en este caso que afectan a la Fábrica de La Vega, una situación cuyas consecuencias jurídicas no pueden pretender desconocer. Decir que 'no pasa nada' es mentir a la ciudadanía; 'tirar pa'lante' como si no hubiese habido una declaración de nulidad es muy peligroso", ha recalcado.

Asimismo, López incide en que "hay jurisprudencia abundante y clara sobre el particular y a lo mejor el señor Canteli debería de buscar mejor abogado para asesorarse que su teniente de alcalde ya que la responsabilidad última de lo que pueda pasar será suya".

"No se puede culpar a los técnicos de una decisión que tomó y anunció ya en julio de 2019 el alcalde, cuando no había ni un solo informe que lo justificase ni lo hubo hasta dos años después", ha destacado López, añadiendo que "conociendo a Cuesta y sus incompatibilidades es normal que diga que 'no pasa nada' y se atreva a adelantar que el Ayuntamiento pagará a la empresa la misma compensación tras una hipotética revisión de oficio para declarar una nulidad del contrato que no está ni planteada".

Con todo, inciden desde el PSOE en que "si el señor Canteli y su amigo Cuesta no quieren defender el interés de Oviedo y quieren saltar al vacío, se lo pedimos al resto de los concejales de gobierno, que piensen en sus posibles responsabilidades y en el daño que pueden ocasionar a la ciudad antes de asentir o levantar el brazo para aprobar cualquier cosa".