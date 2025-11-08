El PSOE alerta de la existencia de un informe que desaconseja soterrar el tráfico en el Muro de San Lorenzo

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón Carmen Eva Pérez, ha alertado este sábado de la existencia de un estudio de la Universidad de Oviedo publicado en 2002 que ya desaconsejaba la realización de túneles en el Muro de San Lorenzo. La obra, titulada 'El subsuelo de Gijón. Aspectos geológicos', indica que existen dificultades técnicas derivadas de la constitución del terreno y desaconsejaba "de todo punto" la realización de túneles dado el inconveniente de sostener la excavación, el riesgo de alterar el nivel freático y de desestabilizar las edificaciones colindantes.

En nota de prensa, el PSOE explica que estos días se están realizando catas para la elaboración de un nuevo estudio geotécnico que permita valorar la obra del soterramiento defendida a capa y espada por Foro en su programa electoral. En ese sentido, Pérez Ordieres ha insistido en que "están tirando a la basura 121.000 euros que cuesta este nuevo estudio, un dinero que podría destinarse a otras obras en el municipio".

La edil ha pedido a la alcaldesa, Carmen Moriyón, y a su equipo, que escuche a las vecinas y vecinos de La Arena y de la zona Centro, quienes ya han mostrado en numerosas ocasiones su rechazo a esta "obra faraónica".

"Llevan 12 años sin escuchar a los grupos de la oposición, pero debería prestar más atención a los vecinos y vecinas que muestran el lógico temor a que unas obras de soterramiento puedan afectar a sus viviendas y a otras edificaciones cercanas porque no sería la primera vez que esto ocurre", ha agregado.

Desde el PSOE gijonés defienden soluciones "más sencillas, baratas, eficaces y menos arriesgadas" como es la plataforma única que permitiría, además, darle un uso más polivalente al paseo, cerrando la circulación en determinadas fechas o eventos.