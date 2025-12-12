El PSOE alerta de la falta de información acerca del programa de atención a las personas sin hogar

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido explicaciones urgentes al equipo de gobierno sobre la falta de información sobre las políticas municipales dirigidas a las personas sin hogar en Oviedo. La concejala socialista Marisa Ponga ha registrado una batería de preguntas ante la comisión plenaria de Políticas Sociales y Juventud para aclarar qué ha ocurrido este año con el grupo de trabajo creado para mejorar la atención a este colectivo, "un órgano que nació con vocación de coordinación y escucha activa y del que, a día de hoy, se desconoce prácticamente todo".

Ponga reclama que el gobierno municipal detalle qué actividad ha desarrollado en 2025 dicho grupo de trabajo, integrado por administraciones, entidades sociales y ONGs que operan en la ciudad. "No podemos permitirnos un órgano decorativo. Queremos saber qué se ha hecho, qué demandas se han recogido y qué mejoras se han planteado para atender a las personas sin hogar de forma eficaz y digna", ha señalado la edil.

El Grupo Municipal Socialista pregunta también cuántas reuniones de coordinación se han celebrado a lo largo del año y exige conocer qué acuerdos se han alcanzado y qué grado de implementación real tienen a día de hoy.

"Si este grupo de trabajo no se reúne, no produce resultados o no se evalúa, la ciudad pierde una herramienta fundamental para responder a una emergencia social creciente", ha subrayado Ponga. La concejala advierte, además, de la alarma creciente por el aumento del sinhogarismo femenino, un fenómeno sobre el que diversas organizaciones -incluida Cáritas- han alertado recientemente.

Por ello, el PSOE exige datos concretos sobre la situación en Oviedo y una explicación clara de cómo se está incorporando la perspectiva de género, con indicadores mesurables, en la intervención municipal. "No actuar con enfoque de género es dejar invisibles a las mujeres en situación más extrema de vulnerabilidad", ha recalcado. Asimismo, el Grupo Municipal Socialista reclama información detallada sobre la situación de personas jóvenes sin hogar, así como las acciones específicas realizadas por el Ayuntamiento para atender las particularidades de esta franja de edad.

El PSOE urge a conocer datos verificables que permitan evaluar si la respuesta municipal está a la altura del problema. "El sinhogarismo es una realidad que avanza mientras el Ayuntamiento permanece en silencio", ha denunciado Ponga. "No podemos dejar pasar más tiempo. Necesitamos datos, coordinación y medidas eficaces ya".