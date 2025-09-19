El PSOE alerta de los riesgos para la seguridad peatonal de las nuevas rampas de la avenida de Galicia

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Oviedo ha emitido este viernes una nota de prensa en la que critica la "inutilicad" y los "riesgos" para la seguridad peatonal de las nuevas rampas de la avenida de Galicia.

"Ni estaban en el proyecto ni cumplen con la normativa de urbanismo accesible y no sirven para nada. Otra ocurrencia más, seguramente del mismo autor", ha dicho el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Juan Álvarez sobre la inclusión de unas rampas que rebajan las aceras en las obras de la reurbanización de la avenida de Galicia.

Según ha explicado el concejal socialista, esas rampas, que aparentemente buscan mejorar la accesibilidad, desembocan directamente en zonas señalizadas con línea amarilla continua, donde está prohibido parar o estacionar.

Una circunstancia, advierte, que puede fomentar paradas indebidas y estacionamientos irregulares, con el "consiguiente perjuicio para la seguridad vial y peatonal o para las líneas de transporte público que circulan por este tramo de la avenida de Galicia".

Además, Álvarez Areces subraya que la solución adoptada, rebajar la propia acera, "genera una discontinuidad que supone un riesgo añadido para las personas con discapacidad visual, al carecer de señalización podotáctil o cualquier otro tipo de advertencia".

El edil recuerda que tanto la normativa estatal como la municipal establecen la obligación de garantizar la accesibilidad universal evitando obstáculos no detectables en los itinerarios peatonales.