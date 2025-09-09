El PSOE asegura que el proyecto de Ordenanzas Fiscales "pone en riesgo" la estabilidad presupuestaria municipal

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Marina Pineda. - EUROPA PRESS - Archivo

Los socialistas abogan por hacer un estudio en profundidad del sistema tributario

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Marina Pineda ha tildado este martes de "decepcionante y populista" el proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2026 aprobado en este día en Junta de Gobierno local.

Pineda ha alertado de que este proyecto "pone en riesgo" la estabilidad presupuestaria municipal, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Al tiempo, ha criticado que el Gobierno municipal está convirtiendo la ciudad "en un gran escenario al servicio del ocio masivo, privatizando el suelo público en beneficio de unas pocas empresas".

A este respecto, ha hecho referencia al establecimiento de tasas para utilizar el Jardín Botánico como escenario para eventos privados, "sin tener en cuenta de que se trata de un equipamiento científico cuya conservación requiere un especial cuidado", ha alertado.

En cuanto a la "supuesta congelación" tributaria, Pineda ha opinado que solo favorece a quienes más tienen, al margen de poner en riesgo la estabilidad presupuestaria.

"No han aprendido nada de su experiencia porque ya en 2019 dejaron al Ayuntamiento inmerso en un plan económico financiero como resultado de su desastrosa gestión económica y ahora van por el mismo camino", ha remarcado la concejala socialista.

Frente a la propuesta del Gobierno local, el PSOE gijonés ha planteado la actualización de tasas e impuestos para aplicar una progresividad, así como para aprovechar el potencial de los tributos locales para mejorar la vida de los gijoneses.

"La solución no es asaltar la caja de empresas municipales y organismos autónomos, recortando servicios esenciales para la ciudadanía", ha recalcado Pineda.

En su lugar, el PSOE aboga por, entre otras cosas, establecer recargos a viviendas vacías para incentivar su salida al mercado, buscar fórmulas para que los visitantes contribuyan al pago de los servicios públicos o establecer tarifas progresivas para el agua y los residuos, teniendo en cuenta tanto la capacidad económica de las personas como su aportación a la sostenibilidad ambiental.

Por otro lado, la edil ha lamentado que sea el tercer proyecto de ordenanzas fiscales que presenta la derecha y sigan sin hacer un estudio en profundidad del sistema tributario.