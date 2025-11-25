el PSOE celebra la inclusión de sus prioridades en el pacto sobre el nuevo modelo de servicios sociales

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza - EURPOA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha mostrado este martes su satisfacción por el consenso alcanzado entre la mayoría de los grupos municipales para la reorganización del modelo de servicios sociales municipales, tras incorporarse algunas de las prioridades planteadas por el PSOE al acuerdo.

Fernández Llaneza ha destacado que, pese a las dificultades iniciales, "tanto el PP como el PSOE hemos sabido reconducir la situación y eso siempre es positivo". Según explica, el grupo socialista mantuvo reuniones hasta el último momento con la Concejalía para lograr avances e incluir sus propuestas antes de la comisión celebrada esta mañana.

El portavoz socialista ha subrayado que el consenso "es positivo" y que el modelo "debe ser lo suficientemente amplio para que todas las formaciones nos sintamos cómodas". Ha agradecido igualmente al equipo de gobierno su disposición final al diálogo, aunque haya llegado "a última hora", y ha expresado su deseo de que las negociaciones futuras se basen "en criterios reales y medibles".

No obstante, Fernández Llaneza ha advertido que "este acuerdo no compromete a una mayor inversión social", una circunstancia que considera preocupante. "Desde que Alfredo Canteli es alcalde se han recortado casi 1,4 millones de euros en las partidas de promoción social", ha recordado.

El dirigente socialista ha valorado, en todo caso, que el documento incorpora entre sus principios rectores la necesidad de "impulsar la mejora y la inversión de los recursos" que garantizan la sostenibilidad del modelo, una propuesta planteada por su grupo. "Ahora lo que queremos es gobernar para poder decidir cuánto es suficiente y revertir esos recortes que dejan a muchas personas fuera del sistema", ha concluido.