PSOE y Convocatoria impulsan una ley para planificar el sistema universitario en Asturias

Xabel Vegas y Ana Puerto - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Socialista, Ana Puerto, y el portavoz del Grupo Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS, Xabel Vegas, han ofrecido este viernes una rueda de prensa para presentar una proposición de ley conjunta para planificar del sistema universitario.

La norma no prohíbe ni excluye la actividad universitaria privada, pero consagra el "papel central" de la Universidad de Oviedo y exige que toda actividad universitaria desarrollada en Asturias, con independencia de su titularidad, responda a criterios de calidad, transparencia, solvencia académica, necesidad social y contribución al interés general.

En ese sentido, la ley requiere que cualquier proyecto privado acredite necesidad social, valor académico diferencial, solvencia, calidad, contribución investigadora, transparencia, suficiencia de profesorado, garantías para el estudiantado, sistema interno de calidad, plan de viabilidad y cierre ordenado y respeto al equilibrio del sistema público.

La ley se estructura en un título preliminar y diez títulos, que comprenden setenta y cinco artículos, seis disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Una vez aprobada la ley establece una suspensión temporal de la admisión a trámite para tres tipos de solicitudes de iniciativa privada: reconocimiento de nuevas universidades privadas; autorización de centros universitarios privados; y aprobación de la adscripción de centros privados a universidades públicas o privada.

Esa suspensión se mantendrá durante el tiempo necesario para aprobar las disposiciones reglamentarias relativas a autorizaciones e informes, con un límite máximo de 18 meses.

No obstante, la mencionada moratoria no afectaría a procedimientos o solicitudes que se estuvieran realizando antes de la aprobación de la ley, es decir, a las iiniciativas ya iniciadas antes de la entrada en vigor de la norma, las cuales continúan su trámite con la normativa anterior, aunque se les aplicarán de forma inmediata las nuevas medidas de protección al estudiantado, inspección y planes de cierre ordenado.

PRÁCTICAS

La norma regula el acceso a recursos públicos escasos (como sanidad, educación y servicios sociales) para la docencia práctica y otorga a la universidad pública un carácter preferente y excluyente en los hospitales universitarios públicos vinculados por convenio para la docencia de sus titulaciones oficiales.

La ley que propone PSOE y Convocatoria plantea además la creación de nuevos organismos e instrumentos de planificación. Por un lado, está la Agencia Asturiana de Calidad, Evaluación y Prospectiva Universitaria, un organismo autónomo como primera línea de garantía de calidad y evaluación del sistema .

También se incluye un Plan Asturiano de Ordenación Universitaria, que configura un plan estratégico plurianual (mínimo 4 años) para planificar titulaciones, investigación y despliegue territorial.

Por último, se constituye el Consejo Asturiano de Universidades , el Consejo Asturiano del Estudiantado Universitario y el Observatorio Público del Sistema Universitario Asturiano.