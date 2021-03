El PSOE cree que el Ayuntamiento debería recurrir la sentencia sobre la planta de asfalto de Priorio

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha asegurado este viernes que el Equipo de Gobierno debería recurrir la sentencia sobre la licencia de la planta asfáltica de Priorio. Entienden los socialistas ovetenses que "la pura lógica" hace que haya que recurrir un fallo que "propone anular un acuerdo municipal".

En una nota de prensa, han defendido que "no es de recibo" que se ordene cumplir la sentencia "sin intentar siquiera defender el procedimiento llevado a cabo hasta ahora por el Ayuntamiento". Por otro lado, el PSOE ha criticado al concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta, por su proceder a este respecto.

En el pleno municipal de este martes, el concejal de Somos Ignacio Fernández del Páramo había preguntado a Cuesta sobre la posición del Ayuntamiento respecto al cumplimiento de esta sentencia. Cuesta entonces afirmó que la Abogacía consistorial aconsejaba no interponer el recurso.

Ahora los socialistas le acusan de "mentir públicamente" en el pleno, ya que la resolución que ordenaba la no interposición del recurso fue firmada el lunes, un día antes del pleno. "A pesar de haber firmado ese documento la víspera, el señor Cuesta no dudó

en mentir de manera descarada en el Pleno del pasado martes al contestar a preguntas de la oposición diciendo que la decisión no estaba tomada", han asegurado.