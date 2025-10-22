El PSOE cree el presupuesto para 2026 del Gobierno local demuestra que el PP está supeditado a Foro

Pineda tilda de "propagandístico e irreal" las cuentas diseñadas por la Concejalía de Infraestructuras

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Marina Pineda ha afirmado este miércoles que el proyecto de presupuesto municipal para 2026 presentado por el Gobierno local evidencia que el Partido Popular está supeditado a Foro, quien concentra el 86 por ciento de las partidas presupuestarias.

Así lo ha indicado tras las comparecencias presupuestarias celebradas en este día, correspondientes a las Concejalías de Infraestructuras Urbanas y Rurales y de Hacienda, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

"En un presupuesto municipal de casi 310 millones de euros, más de 265 están controlados por concejalías de Foro y solo 44 por las concejalías del PP", ha insistido Pineda.

Asimismo, ha llamado la atención sobre la reducción de 550.000 euros destinados al personal de las concejalías del PP mientras que las concejalías que controla Foro recibirán 700.000 euros más para personal.

"Estamos hablando de una reducción económica importante para áreas como Servicios Sociales, Vivienda, Deportes", ha agregado la edil del PSOE, quien ha considerado aún más grave el hecho de que las concejalías del PP tienen atribuidas aquellas áreas dedicadas a la atención a las personas, "que se caracterizan precisamente por la necesidad de un gran capital humano", ha recalcado.

A esto ha sumado que no se va a contratar más personal pese a que la ley se lo permite, como es en aquellos servicios que se consideran de carácter estratégico o esencial.

Pineda, asimismo, ha incidido en que "los números constatan que nadie es capaz de hacer más con menos", en contra de lo sostenido por el Gobierno local para justificar la congelación generalizada de las Ordenanzas Fiscales.

En cuanto al presupuesto de la Concejalía de Infraestructuras, la edil lo ha tachado de "propagandístico e irreal". Entre otras cosas, ha incidido en que se incluyen muchas partidas "claramente insuficientes" para acometer las obras previstas.

"Una vez más, el Gobierno municipal pretende hacernos creer que actúa, pero en realidad estamos ante otra estrategia más de propaganda con la que quieren fingir que las cosas se hacen por nombrarlas", ha ironizado la edil.

Ha aludido, especialmente, a las partidas para obras "largamente comprometidas" por el Gobierno municipal como son la reforma del Hogar del Productor de Ceares o el centro municipal de Nuevo Roces, que se financiarán, según el Ejecutivo local, con cargo a la venta de la parcela del Parque Científico Tecnológico a la Universidad Europea.

"Venden obras que tienen una financiación incierta, una financiación que puede no llegar", ha apuntado la concejala socialista.

Esta ha lamentado, además, que el Gobierno local "condene" al Museo Nicanor Piñole al cierre, al destinar más de 800.000 euros a una reforma integral del edificio en lugar de acometer las obras de climatización necesarias que permitirían mantener el uso museístico de las instalaciones hasta que se haga efectivo su traslado a Tabacalera. "Se empecinan en hacer una obra mayor para cerrarlo", ha afeado.

En cuanto a la anunciada construcción de un nuevo parque de Bomberos, ha incidido en que únicamente se consignan 150.000 euros en las cuentas de 2026.

A este respecto, ha indicado que, en el plan de inversiones que acompaña al presupuesto, solo se prevé destinar en los próximos años la cantidad procedente de las contribuciones especiales ligadas al servicio, es decir, un millón de euros anuales que el Gobierno local pretende emplear tanto para financiar el nuevo parque como para cubrir las necesidades ordinarias del servicio de Bomberos.

Al margen de todo ello, y con respecto a la comparecencia de la concejala de Hacienda, ha opinado que esta ha elaborado un presupuesto "plagado de errores técnicos que ni siquiera ha sabido explicar".

"María Mitre puso en evidencia la progresiva pérdida de ingresos propios del Ayuntamiento, que salva su presupuesto únicamente por el incremento en las transferencias del Estado y de la comunidad autónoma", ha llamado la atención.

También ha remarcado que la previsión de ingresos por ICIO, el impuesto por construcciones, baja más de ocho millones de euros, y de tasas y precios públicos 700.000 euros, mientras que, en cambio, las trasferencias de otras administraciones suben más de 13 millones de euros.

"Tenemos un ayuntamiento cada vez menos autónomo, cada vez más dependiente del Estado y de la comunidad autónoma y, por tanto, cada vez con menos capacidad para garantizar los servicios a la ciudadanía", ha recalcado.