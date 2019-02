El PSOE critica que Arrieta minimice a "una cuestión estética" los problemas de Marqués de San Esteban

Publicado 13/02/2019 12:07:43 CET

El socialista José Ramón Tuero señala que dentro de Foro hay quien da por fijo que habrá que levantar la calle de nuevo

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón José Ramón Tuero ha tildado de "lamentable" el estado en el que se encuentra la reformada calle de Marqués de San Esteban, al tiempo que ha criticado que para el edil de Mantenimiento Urbano y Obras de Infraestructuras, Manuel Arrieta, lo haya considerado "una cuestión estética".

Tuero, en rueda de prensa en el Consistorio, ha señalado que en la Comisión de Urbanismo celebrada en este día Arrieta les conminó a esperar al próximo día 22, fecha en la que acaba la garantía de obra, para ver el resultado. Sin embargo, el concejal socialista ha incidido que en la citada Comisión, otro edil de Foro apuntó a que será casi seguro que haya que levantar de nuevo la calle.

En este sentid, ha recordado que el Ayuntamiento gastó 800.000 euros de obra en una de las calles importantes de la ciudad. Sí que ha reconocido Arrieta que el material empleado no era el más adecuado y que no sabían la "mala vejez" del hormigón pulido en esta calle. Las losas empleadas, según Tuero, son para paredes y no para suelos.

Asimismo, ha apuntado que actualmente la empresa adjudicataria de las obras, a instancias del Ayuntamiento, está sustituyendo baldosas rotas, rejuntando todas las juntas abiertas y en un garaje ha vuelto a entrar agua y lo hay que impermeabilizar.