El PSOE critica la ausencia de Carmen Moriyón en la reunión con vecinos sobre los accesos al Musel

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Gijón, Carmen Eva Pérez Ordieres, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón ha calificado de "inaceptable" la actitud de a alcaldesa, Carmen Moriyón, al realizar este martes un viaje "relámpago" a Madrid para "no dar la cara con los vecinos de la ciudad en el acto sobre los accesos al Musel organizado esta tarde por la asociación de vecinos Alfonso Camín".

Según la portavoz Carmen Eva Pérez, la alcaldesa viajó a la capital junto a su director de Alcaldía, Jaime Paíno, para ir a presentar un papel en el registro del Defensor del Pueblo. Los socialistas denuncian que ese trámite se podría haber hecho desde el propio Ayuntamiento, por lo que tachan el viaje de "excusa débil".

Para Pérez, "no había que esperar al día de hoy para registrar una petición ante el Defensor del Pueblo. Podría haberlo hecho telemáticamente desde su despacho. Es una excusa muy pobre para faltar a un encuentro tan importante".

En ese sentido, desde el PSOE gijonés recuerdan que la alcaldesa Carmen Moriyón se comprometió hace casi dos meses a realizar una serie de gestiones precisamente ante el Defensor del Pueblo, pero hasta hoy no hizo nada. "Qué casualidad que hoy acude a hacer una foto ante un funcionario que está en un registro de Madrid, justo el mismo día en que tenía que estar dando explicaciones delante de las vecinas y vecinos en una asamblea, habiendo excusado su presencia sin aducir ningún motivo", incide Pérez Ordieres.

Asimismo, los socialistas critican el gasto de dinero público en un viaje que "era absolutamente prescindible", y reclaman conocer los detalles, gastos y motivaciones del viaje. "Sería interesante conocer los gastos derivados de este viaje, que no tiene más sentido que servir de coartada. Una vez más Moriyón demuestra que su política solo implica acciones de cara a la galería, ninguna que tenga que ver con obtener resultados beneficiosos para los ciudadanos y ciudadanas de Gijón", ha criticado Pérez.