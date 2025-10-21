El PSOE critica el cierre "sin alternativas" de la biblioteca municipal de Ciudad Naranco

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Sonia Fidalgo González, ha registrado una serie de preguntas dirigidas al equipo de gobierno ante la comisión plenaria de Educación ante el cierre por tiempo indefinido de la biblioteca municipal de Ciudad Naranco, anunciado por el Ayuntamiento a partir de este 21 de octubre.

"No solo es que el cierre se comunicó apenas un día antes, es que la clausura deja a las y los usuarios del barrio y zonas aledañas sin un espacio público esencial para el acceso a la lectura y la cultura, y a las asociaciones de Ciudad Naranco sin un lugar donde desarrollar sus actividades", advierte Fidalgo.

El cierre responde al inicio de unas obras de mejora en los locales del centro social de Ciudad Naranco a través de una escuela taller. "Lo cierto es que los vecinos llevaban mucho tiempo denunciando el deterioro de este equipamiento, por lo que cabría esperar que el equipo de gobierno hubiese previsto algún espacio alternativo para mantener los servicios mientras duren las obras", ha señalado Fidalgo.

La concejala socialista ha recordado que Ciudad Naranco ya perdió su Unidad de Trabajo Social, trasladada del centro social del barrio al de Vallobín durante la pandemia, y "ahora perderá su biblioteca y el uso de este equipamiento sin que se les haya ofrecido alternativa alguna". "El equipo de gobierno debería aclarar dónde se ubicarán las asociaciones que realizaban sus actividades en dicho centro social y dónde se prestará el servicio de biblioteca durante las obras, así como la duración de las mismas", ha demandado Fidalgo.

"No se puede cerrar un equipamiento cultural de referencia sin ofrecer soluciones claras a quienes lo utilizan cada día. Ciudad Naranco merece una planificación responsable y una información transparente", ha concluido Sonia Fidalgo.