El PSOE critica que decenas de proyectos, como La Vega y la plaza de toros, desparecen de las cuentas de 2026

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha criticado este viernes el proyecto de presupuesto municipal para 2026 aprobado por el equipo de gobierno del PP porque "suponen una renuncia al futuro de Oviedo" al prescindir los mismos de muchos de los proyectos como La Vega o la plaza de toros.

"¿Dónde está La Vega? ¿Dónde está la plaza de toros? ¿Dónde están el polideportivo de Trubia, el centro de alfarería de Faro, la renovación de los campos de fútbol, los vestuarios del velódromo, la recuperación del Palacio de los Niños, la mejora de las pistas de atletismo de San Lázaro, la adecuación del Calatrava, la reparación de la fachada del teatro Campoamor, los accesos al Carlos Tartiere, la mejora de las piscinas al aire libre, las gradas del campo de Fumea? En el presupuesto de Canteli, en ningún sitio", ha destacado Llaneza.

Ha insistido Fernández Llaneza en que el proyecto de presupuestos renuncia a cualquier actuación sobre La Vega "hasta 2028". "Canteli ya no será el alcalde que recupere los terrenos de la antigua fábrica de armas para la ciudad", ha dicho.

Y es que a juicio de los socialistas ovetenses, se trata de "un error fatal, porque La Vega tiene que ser una de las patas en las que se apoye el desarrollo futuro del concejo" y sin embargo no han presupuestado ni un euro ni siquiera para la planificación urbanística hasta dentro de tres años".

Considera el PSOE que estas son unas cuentas que dibujan un modelo agotado, que no tienen un objetivo claro y carentes de ambición.