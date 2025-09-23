El PSOE critica la gestión de Emulsa y el aumento de tasas en Gijón

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón José Ramón Tuero, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Ramón Tuero, ha rechazado este martes la justificación del gobierno local para aprobar las cuentas de Emulsa en el Consejo de Administración celebrado esta tarde. Tuero ha criticado que la empresa municipal transferirá 1,6 millones de euros al Ayuntamiento para saldar deudas derivadas, según él, de la "nefasta" gestión de la derecha.

En un escrito enviado a medios, Tuero ha apuntado que las tasas se incrementaron el año pasado y este año, alcanzando casi ocho millones de euros en recaudación. El edil ha cuestionado la gestión del presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles, y ha afirmado que "no es cierto que se hayan generado ahorros".

Además, ha criticado que los gijoneses pagan 96 euros por el tratamiento de residuos en la 'plantona', un servicio que aún no está operativo, mientras que Cogersa cobra al Ayuntamiento 80 euros por el mismo.

Tuero harecordado además que Emulsa "debe cientos de miles de euros a sus trabajadores", incluyendo el 2% de la subida salarial marcada desde Madrid, vulneración del descanso semanal y la congelación del complemento de antigüedad.