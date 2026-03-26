El PSOE cuestiona el contrato de patrocinio del Ayuntamiento de Oviedo para el FanMedia Con

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Jorge García Monsalve - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Jorge García Monsalve, ha anunciado la presentación de una batería de preguntas ante la comisión plenaria de Economía y Contratación sobre el contrato de patrocinio suscrito por el Consistorio para el evento FanMedia Con, celebrado este fin de semana en el Calatrava.

Según ha detallado el PSOE en una nota de prensa, contrato fue adjudicado a la empresa The Corvus Clan SL por 99.173,55 euros, más IVA, y contempla el desarrollo de acciones promocionales en la plataforma FanMedia Con durante marzo, abril y mayo de 2026.

García Monsalve ha señalado que este acuerdo "podría no ajustarse a la naturaleza jurídica del contrato de patrocinio" ya que, según ha explicado, "implica que el patrocinado difunde la colaboración institucional como parte accesoria de su actividad principal, mientras que en este caso el objeto del contrato se centra directamente en la prestación de servicios publicitarios".

El concejal socialista ha recordado que, según su criterio, "no es la primera vez que el equipo de gobierno de Canteli tiene problemas por hacer un uso abusivo o directamente ilegal de los contratos de este tipo, como ya sucedió en la carpa de Metrópoli", y ha añadido que este tipo de acuerdos "está siendo muy cuestionado por la propia Intervención desde hace ya varios años".

CONTRATO CON FANMEDIA CON

Según el PSOE, el contenido del contrato --diseño, impresión y distribución de material promocional y contratación de soportes publicitarios-- podría corresponder más con un contrato administrativo de servicios que con un contrato privado de patrocinio.

Además, ha advertido que el adjudicatario, The Corvus Clan, "es una empresa de producción musical, visual y cinematográfica, a la que no le consta experiencia previa en la organización de este tipo de eventos".

En este escenario, García Monsalve ha recordado que "Canteli retiró en su día el apoyo municipal a la CometCon porque, según dijo, no resultaba un evento interesante para el sector hostelero de Oviedo, que ya sabemos que para el alcalde es lo primero y único que importa. Por eso nos inquieta que, de repente, se haya contratado de forma directa un evento muy similar, pero que ha reunido mucho menos público".