PSOE defiende el compromiso de Sánchez con el Plan de Vías frente a críticas de otros partidos por su silencio

Publicado 14/03/2019 13:04:47 CET

GIJÓN, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón César González ha salido en defensa del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al recalcar que, pese a no mencionarlo en el mitin de este miércoles, el Ejecutivo Nacional está comprometido con el Plan de Vías y así se lo transmitió a la candidata socialista a la Alcaldía gijonesa, Ana González.

González, en rueda de prensa en el Consistorio, ha insistido en que Sánchez le transmitió a la candidata socialista que no había "ningún" problema y que estaban "todos los pasos dados". Ha remarcado que le garantizó que el convenio de Gijón al Norte se firmaría antes del 28 de abril, fecha de las elecciones generales y cuando entraría en funciones el Gobierno central. "Fue taxativo", ha asegurado.

Por parte de Xixón Sí Puede, su portavoz, Mario Suárez del Fueyo, ha confesado que la visita de Pedro Sánchez les dejó, en una primera impresión, "extrañados, perplejos y bastante enfadados" porque no entienden que el presidente venga a Gijón a dar un mitin y siga despreciando a esta ciudad. Para Del Fueyo, no es suficiente con que la candidata socialista si lo mencionara en el mitin, sino que es preciso el compromiso de un ministro y que se lleve a término.

Ha reiterado, en este sentido, que no entiende cómo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, diga que en el plazo de un mes el convenio estará para firmar y a 14 de marzo sigue sin suscribirse y se mantenga "la misma incertidumbre", ha criticado. Por este motivo, y ante el riesgo a que 814 millones de euros queden en el aire, ha apostado por que se convoque la Plataforma del Plan de Vías y retomen las movilizaciones.

Por parte del PP, su portavoz, Pablo González, ha criticado que se ponga "de cebo" el Plan de Vías. Aún más, ha remarcado que aunque se apruebe en Consejo de Ministros, no sería "ningún mérito" por la tardanza que lleva, a lo que ha sumado un "montón" de temas pendientes en la ciudad como el problema de la contaminación. Con todo, González ha apuntado que no sabe cómo se atreve a venir Pedro Sánchez a la ciudad.

El portavoz del Grupo Municipal de IU, Aurelio Martín, por su parte, ha opinado que Sánchez ha perdido la ocasión para clarificar y comprometerse con los ciudadanos en el tema del Plan de Vías. A su juicio, no se puede venir a la ciudad e ignorar un tema tan importante para los gijoneses, que llevan 17 años esperando por él.

DECEPCIONANTE

Se ha referido, asimismo, a temas de los que también querían tener noticias como la finalización de la Variante de Pajares, como también le hubiera gustado que el presidente nacional despejara dudas sobre la transición energética. Para Martín, Sánchez ha venido en clara campaña electoral; a vender productos electorales y a meterse con otros grupos, en lugar de dar a conocer ideas programáticas. "Ha sido decepcionante", ha considerado sobre la intervención en el mitin.

En el caso del coordinador de Ciudadanos en Gijón, Rubén Pérez Carcedo, este también ha lamentado que no hiciera ninguna mención al Plan de Vías durante su intervención. "El presidente ha venido a hacer campaña a Gijón, y no ha dedicado ni un solo segundo a hablar sobre el Plan de Vías", se ha quejado.

Para Pérez Carcedo, además, de poco sirve que la candidata socialista Ana González diga que se firmará antes de las elecciones puesto que es una decisión que no depende de ella. "Hemos tomado buena nota de este anuncio, esperemos que luego no lleguen las excusas", ha apuntado, no obstante.

"Esperamos que el convenio del Plan de Vías tenga hueco en unos de esos 'viernes sociales' plagados de medidas electoralistas, ya que autorizar su firma y desbloquear este proyecto sí que es gobernar y no hacer electoralismo que es lo único que parece hacer ahora mismo el Gobierno de Sánchez", ha reclamado.