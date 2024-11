El PSOE dice que es el PP el que recurre a "excusas" y "enredos" para no negociar el presupuesto

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, ha criticado este sábado la actitud del PP en relación a la negociación del presupuesto regional. "Nos volvemos a encontrar al mismo PP de siempre, que vuelve a buscar este año lo que buscaba en los años anteriores: excusas y enredos para desmarcarse de la negociación presupuestaria", ha señalado la portavoz.

Cardedo se ha pronunciado en estos términos horas después de que el diputado del PP Andrés Ruiz ofreciese una rueda de prensa en la que, pese a seguir con la mano tendida para un entendimiento, comentó que creía que el Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón no tenía ninguna intención real de negociar con ellos.

Carcedo, sin embargo, ha respondido que frente a la oferta de diálogo que realizó el Gobierno, el PP no presentó ninguna propuesta concreta, algo que sí hicieron los diputados del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y Adrián Pumares. Esto demostraría, según la socialista, la "absoluta falta de voluntad y el claro propósito de justificar una enmienda a la totalidad" de un PP que "se empeña en ser un partido sin propuestas para Asturias".

Dolores Carcedo afirma que el Gobierno está abierto a escuchar las propuestas del PP para afrontar los grandes retos de Asturias, pero señala que hace más de diez días que mantuvieron la primera reunión y "siguen sin presentar ni un solo folio con sus propuestas".

La socialista ha dicho que lo único que han hecho es manifestar su falta de credibilidad al decir que no se opondrán al refuerzo de los servicios de emergencia con 40 nuevos bomberos. "Se opusieron a los 83 efectivos de este año y con su no al presupuesto de 2025 están rechazando que se creen esas nuevas plazas", ha afirmado.

"Votar no al presupuesto es votar no a la gratuidad de la universidad para las clases medias y trabajadoras, a la mejora de la deducción por el cuidado de hijos o a la consolidación de la gratuidad de las escuelas de 0 a 3. Votar no al presupuesto es dar la espalda a temas sobre los que existe un amplio consenso, como la vivienda, los y las jóvenes o la salud mental. Que hablen claro y digan si están dispuestos a votar no a todo esto", ha indicado la portavoz del Grupo Socialista.

Considera Carcedo que el PP está en su actitud "de siempre", con medidas como "rebajas fiscales generalizadas que benefician más a los que más tienen y desprecio hacia la inversión social llamándola 'gasto superfluo'".

"Y lo más curioso: a la vez, piden reforzar el estado del bienestar sin explicar nunca cómo es posible mejorarlo con recortes", ha agregado Dolores Carcedo, que ha pedido al PP que si no quiere negociar, que lo diga abiertamente.