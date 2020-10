El PSOE dice que seguirá "batallando" para que no haya "genocidas" en el callejero de la ciudad

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Ricardo Fernández se ha referido este viernes a las sentencia del juzgado número 3 contencioso-administrativo ha anulado el acuerdo del equipo de gobierno anterior de la ciudad (formado por PSOE, Somos e IU) que modificaba el nombre de 17 calles del municipio.

"Vamos a seguir batallando para preservar la memoria democrática de Oviedo", ha señalado, insistiendo que van a insistir para alejar del callejero de la ciudad nombres de personas "que fueron genocidas, que estuvieron vinculados al extremismo político y a una dictadura criminal".

Según Fernández, es una "vergüenza" que se siga discutiendo en Oviedo de estas cuestiones a estas alturas. Ha lamentado que haya quienes interpongan recursos "para enredar" con "planteamientos incompatibles con la democracia".

El PSOE acata la sentencia, pero Fernández ha dicho que no comparten ni el fallo ni los razonamientos que contiene. Según ha dicho el edil, el actual equipo de gobierno debería intentar salvar lo que es un acuerdo municipal. No obstante ha mencionado que en la sentencia pone al mismo tiempo que se puede recurrir y que no, algo que ha relacionado, en tono irónico, con la "calidad" de la misma.