El PSOE entiende que las mociones municipales de IU contra la monarquía "pueden complicarlo todo", explica Barbón

Publicado 12/11/2018 14:37:28 CET

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato socialista a la presidencia del Principado, ha sido preguntado este lunes en una rueda de prensa por la decisión del PSOE de no apoyar la moción que reprueba la monarquía y que quiere plantear IU en distintos ayuntamientos.

"En la situación en la que estamos, el PSOE entiende que eso no suma nada al debate, sino que puede complicarlo todo y ha decidido tomar esa posición", ha apuntado Barbón, quien ha dicho que la decisión de no apoyar el texto es de la Ejecutiva socialista.

"Cada cosa tiene su foro", ha añadido el dirigente socialista asturiano, que ha explicado que la posibilidad de reformar la Jefatura del Estado está ya recogida en la Constitución Española.

"Lo demás son declaraciones de tipo político que no tienen recorrido ninguno", ha añadido. Así, ha dicho que un partido político puede plantear estas mociones "por estrategia", pero ha añadido que la misma legitimidad tiene el PSOE a nivel federal para considerar que, dada la situación, es mejor no afrontar el debate en el seno de los ayuntamientos, que además no tienen competencias al respecto.