El PSOE exige que se actúe para frenar los vertidos de los campos de fútbol del Tragamón

Archivo - El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Jacobo López, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón ha exigido al Patronato Deportivo Municipal (PDM) que actúe con urgencia para frenar los vertidos de los campos de fútbol del Tragamón que han sido objeto del inicio de un expediente sancionador por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

El edil Jacobo López ha denunciado que el PDM intenta eludir su responsabilidad instando al club que gestiona las instalaciones deportivas a realizar actuaciones que no le corresponden relacionadas con las arquetas y los posibles vertidos de caucho.

"El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, ha hecho oídos sordos pese a las advertencias tratando de culpar al Arenal y, ahora, el inicio de un expediente sancionador contra el Ayuntamiento y el PDM por la presencia de restos de fibras y caucho en el entorno de la aliseda del Jardín Botánico Atlántivo que terminan en el arroyo Santurio y el río Peñafrancia, deja bien claro de quién es la responsabilidad, es decir, quién tiene que tomar medidas", apuntó López.

El concejal del Grupo Municipal Socialista, que llevará esta cuestión a la próxima Comisión de Deportes, ha informado que el PDM solo hizo una arqueta en la salida de las posibles filtraciones y obligó al club a hacer el mantenimiento del alcantarillado a sabiendas de que las instalaciones son municipales.

López lamentó que el Patronato llegara a "amenazar" al club con el cierre de las instalaciones sino ejecutaban actuaciones que no les correspondían. "Les obligan a poner unos filtros en el alcantarillado pese a que no les corresponde y les acusan de no hacer el mantenimiento adecuado y el club es ejemplar. Ahora sabemos que eso no es cierto y, aun así, la concejalía de Medio Ambiente, los responsables del Jardín Botánico y el presidente del PDM están poniendo en riesgo la práctica deportiva de más de 400 niños y niñas", concluyó.