El PSOE exige la paralización y la retirada de la subasta de las plazas de aparcamiento de Ferreros II

Archivo - Aparcamiento municipal de Cinturón Verde Oviedo en el barrio de Ciudad Naranco, Ferreros II - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha pedido este miércoles la paralización inmediata y la retirada del proceso de subasta de las plazas del aparcamiento de Ferreros II iniciado por el equipo de gobierno. "No podemos creer que el PP haya puesto en marcha un sistema tan injusto, farragoso y chapucero, salvo que lo que pretenda es que fracase", ha señalado el edil del PSOE Jorge García Monsalve.

El concejal ha explicado que el procedimiento planteado por el equipo de gobierno convierte la adjudicación de estas plazas, "un patrimonio público", en una venta al mejor postor, "un sistema que favorece únicamente a quienes disponen de mayor capacidad económica".

En este sentido, ha recordado que el PSOE ya advirtió de que este modelo beneficiaría a las personas con mayores ingresos y no garantizaba el acceso en condiciones de igualdad. "Frente a este planteamiento, desde el Grupo Municipal Socialista defendemos un modelo alternativo basado en la enajenación individual o el alquiler a largo plazo a precio tasado, siguiendo el sistema con el que tradicionalmente se adjudicaron estas plazas de aparcamiento para residentes", ha expuesto el edil. "¿Por qué lo que sirvió en su día para todos los aparcamientos de Gesuosa o Cinutón Verde no vale ahora en Ciudad Naranco?", se ha preguntado.

El edil socialista ha insistido en que el Ayuntamiento debe apostar por un procedimiento justo, transparente y orientado al interés general, incorporando criterios sociales como la proximidad o la necesidad de aparcamiento, en lugar de una puja económica. "Es la forma de asegurar que este recurso público se destina a quienes realmente lo necesitan y no a quienes más pueden pagar", ha subrayado.

Asimismo, García Monsalve ha criticado la complejidad del sistema diseñado por la Concejalía de Patrimonio, dirigida por Mario Arias. Según ha explicado, el procedimiento resulta farragoso, con una guía inicial de 46 páginas y más de 300 páginas de documentación adicional, lo que dificulta la participación de la ciudadanía y desincentiva el interés manifestado por los vecinos y vecinas de Ciudad Naranco en estas plazas. "Se han puesto todas las trabas posibles y muy poca asistencia, lo que nos lleva a sospechar que el interés del PP no es poner el mayor número posible de plazas a disposición de los vecinos", ha señalado.

"Estos trámites imposibles y la fijación con llevar el procedimiento a una subasta, nos inclina a pensar que el equipo de gobierno no quiere el éxito de esta iniciativa", ha advertido García Monsalve. "No hay que olvidar que los planes iniciales del PP eran vender estas plazas de aparcamiento en lote a especuladores y que solo la presión de vecinos y vecinas y el apoyo de la oposición, frenó esa maniobra".

García Monsalve ha reiterado su exigencia de paralizar este proceso y replantear el modelo para garantizar una adjudicación accesible, transparente y socialmente justa de las plazas del aparcamiento de Ferreros.