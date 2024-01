El PSOE exige la relación de viajes y gastos de la alcaldesa, concejales de gobierno y altos cargos

GIJÓN/OVIEDO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda ha exigido este jueves la relación de viajes y gastos de la alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), así como de los concejales de gobierno y altos cargos "porque no lo van a publicar en el portal de transparencia".

"No son conscientes de sus obligaciones legales; cumplir con la ordenanza de transparencia no es una opción", ha apuntado Pineda, incidiendo en que el Gobierno local "no sabe si finalmente renovará el portal de transparencia y en 2024 se dedicarán solo a actualizar los indicadores ya publicados".

Reprocha "los constantes incumplimientos del gobierno local con la Ordenanza de Transparencia pese a que la redactó Foro en su último mandato de 2015 a 2019". "Se basa en la cantidad de datos a publicar y no en la calidad de estos datos o en la información real que requiere la ciudadanía. Confunde transparencia con datos abiertos y ahora quieren esquivarla", dice.

Asimismo, recuerda que hace un mes el Grupo Municipal Socialista solicitó información sobre los gastos en viajes de la alcaldesa, concejales y altos cargos después de que se duplicase la partida presupuestaria destinada a ese fin.

"En la Comisión de Hacienda de esta mañana han vuelto a dar largas para facilitar unos datos que son de interés para toda la ciudadanía", lamenta, reprochando que se deniegue la información.

Para la concejala socialista, "cumplir con la ordenanza de transparencia no es una opción, es una cuestión imperativa, obligatoria".

Con todo, desde el PSOE se comprometen a "continuar trabajando para revertir el suspenso en transparencia de Carmen Moriyón porque es un valor fundamental de la democracia a nivel local".

"Actúan como si esto fuera su cortijo particular, de forma autoritaria y parecen convencidos de que el cumplimiento de sus obligaciones es algo que pueden elegir a su conveniencia. No sabemos si no se enteran o es que no les preocupa, pero lo que queda claro es que este Gobierno municipal no cree en la transparencia ni en el derecho de la ciudadanía a obtener información de la gestión municipal", concluye Pineda.