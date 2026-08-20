PSOE Gijón acusa al Gobierno de ocultar contratos de conciertos en Hermanos Castro firmados por Oliver Suárez

GIJÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón ha afirmado este jueves que el Gobierno municipal "oculta" los contratos de los conciertos del parque de Hermanos Castro firmados por el ex presidente de Divertia, Oliver Suárez, motivo por el que fue cesado, así como el gerente de la empresa municipal, Fernando Losada.

Según una nota de prensa del PSOE gijonés, el coste total de estos conciertos asciende a 754.291 euros, a los que hay que sumar 155.938 euros de IVA. A esta cifra, además, hay que añadir también los cachés de los artistas: 120.000 euros para Alejandro Sanz y 150.000 euros para Lola Índigo -en el de Antonio Orozco no hay un fijo para el artista-.

"En los expedientes faltan dos contratos que firmó Oliver Suárez con las empresas organizadoras de los conciertos de Alejandro Sanz y Lola Índigo en septiembre y noviembre de 2025, respectivamente", ha remarcado el edil socialista Antonio del Corro, quien ha querido saber por qué no se han facilitado esos contratos.

Del Corro, asimismo, ha advertido de que Divertia desembolsó en total más de 1.1 millones de euros con un retorno por venta de entradas de cero euros.

"Los ingresos de taquilla se los han llevado íntegramente las empresas organizadoras, es decir, una vez más, dinero público para el beneficio privado de unos pocos, lo habitual durante todos estos años de gestión del Ejecutivo de Carmen Moriyón", ha reprochado el concejal socialista.

Por otro lado, los socialistas han puesto el foco en los anexos de los contratos que sí constan en los expedientes, donde se recoge la cesión por parte de las promotoras de 100 entradas por concierto para una zona privada instalada sobre una estructura elevada.

El alquiler, montaje, instalación y desmontaje de esta estructura supuso un coste de 50.820 euros para las arcas municipales. "Son en total 300 entradas VIP, para "compromisos de Divertia", que no computan dentro de las localidades vendidas, según Del Corro.

Este se ha preguntado cuál fue el destino final de esas entradas, si se pusieron a la venta, a través de qué canal, a qué precio o si, en su defecto, se entregaron gratuitamente, a quiénes o a qué empresas o entidades.

El concejal ha solicitado esta información formalmente a Alcaldía mediante registro, así como todo aquello relacionado con el pago de casi 50.000 euros en concepto catering para los tres conciertos del parque de Hermanos Castro: 29.049 euros para el de Alejandro Sanz, 12.487 euros el de Lola Índigo y 4.123 euros en el de Antonio Orozco.

"En los contratos que nos han facilitado no consta que Divertia tuviera que hacerse cargo del catering", ha remarcado Del Corro. "El Gobierno tiene que explicar por qué asumieron ese coste y quién lo disfrutó", ha recalcado antes de reclamar transparencia en el uso de dinero público.