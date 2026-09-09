PSOE Gijón: Las Ordenanzas Fiscales de Foro para 2027 son 'decepcionantes y populistas

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Marina Pineda. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Gijón Marina Pineda ha tildado este miércoles de "decepcionante y populista" el proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2027 aprobado por el Gobierno local, a lo que ha asegurado que "responde únicamente a sus planteamientos ideológicos y no a las necesidades reales de la ciudad".

Pineda, según una nota de prensa del PSOE de Gijón, ha lamentado que, desde que Foro gobierna en la ciudad, los ingresos del Ayuntamiento han venido registrando un descenso progresivo.

"Si ha sido posible mantener los servicios públicos es, únicamente, por el importante incremento de las aportaciones del Estado y de la comunidad autónoma", ha afirmado.

Al tiempo, ha remarcado que Gijón debe contar con recursos suficientes para garantizar servicios públicos de calidad. Algo que solo se puede conseguir, en su opinión, manteniendo un nivel de ingresos suficiente y no centrando exclusivamente la gestión municipal en ejecutar inversiones.

"Hay otras muchas necesidades que deben cubrirse y que están siendo afectados por el empeño de Carmen Moriyón en vender una reducción de impuestos, que en realidad está repercutiendo únicamente en quienes tienen un mayor nivel de ingresos", ha insistido.

Frente a ello, el PSOE apuesta por cubrir necesidades como una mayor limpieza de los barrios para evitar, entre otras cosas, la proliferación de plagas; paliar los importantes retrasos en la concesión o tramitación de licencias de actividad y de obra; trabajar para dar una solución adecuada al problema de alojamiento de personas sin hogar y mejorar la seguridad ciudadana o solucionar los problemas de gestión del transporte público por una falta de inversión en movilidad y la falta de recursos del personal de salvamento.

"Está muy bien invertir en asfaltar las carreteras, pero las aceras, parques y zonas de convivencia de nuestros barrios necesitan una renovación urgente", ha advertido la edil socialista.

Esta ha hecho mención, asimismo, a otros problemas, según ella, como los fallos informáticos constantes, la falta de personas en los servicios de atención a la ciudadanía o la no cobertura de las bajas en las escuelas de 0 a 3 años.

En cuanto al problema de acceso a la vivienda, ha recalcado que la única medida fiscal que adoptan es una rebaja del ICIO a la vivienda protegida, que repercutirá únicamente en el beneficio de los constructores y no en el de quienes lo necesitan realmente, a su juicio. Para Pineda, es un intento más de salvar el "fallido" Plan Llave.