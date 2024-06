El PSOE insta a Canteli a "ponerse a trabajar" para no perder los 2,4 millones de la reforma de El Fontán

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha pedido este sábado al equipo de gobierno que "deje de buscar excusas y se ponga a trabajar para evitar la pérdida de los 2,4 millones de euros de fondos europeos destinados a la mejora del mercado de El Fontán".

El líder de la oposición ha recordado que el Ayuntamiento aún tiene de plazo hasta el 31 de diciembre para justificar la ejecución del sesenta por ciento de los fondos concedidos.

"Cada día que Canteli y Cuesta pasan intentando escurrir el bulto o responsabilizar a los comerciantes, es un día perdido y el riesgo de que la ciudad dilapide otros 2,4 millones de euros, mayor", ha indicado Fernández Llaneza que ha destacado que ese dinero estaba destinado a la mejora integral de la plaza de abastos y la rehabilitación energética del edificio.

El portavoz socialista ha querdio dejar claro además que "los comerciantes no son los responsables de que, llegado el caso, se pierda el dinero de la subvención; sino que serían las víctimas de la mala gestión del PP al verse privados de ahorros en consumos y mejoras en sus negocios".

"Cuando el alcalde dice que si ellos no quieren no se hará, la pregunta debería de ser por qué no les preguntó antes", ha resumido y recordado que, "hace tan solo tres meses, el equipo de gobierno pregonaba lo contrario: que la reforma se haría aunque se perdieran los fondos".

Concluye Fernández Llaneza incidiendo en que quedan siete meses y no se quieren poner en ese escenario, porque el mercado de El Fontán necesita una reforma urgente y hay 2,4 millones de euros de fondos europeos a disposición de este equipo de gobierno para ello. "Es el momento de que Canteli demuestre eso de lo que presume, deben gestionar la reforma de la cubierta y los servicios de la plaza y la mejora de la eficiencia energética antes de perderlos", concluyó.