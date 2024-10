El PSOE insta a Covadonga Díaz a "plantearse si continúa en la Corporación" tras "mentir" en el pleno

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha instado este miércoles a la concejala de Festejos, Covadonga Díaz (PP), a "plantearse muy mucho si continúa en esta Corporación o no" tras haber "mentido" en el pleno a raíz de la cancelación de la actuación de un DJ en San Mateo.

En unas declaraciones a los medios, Llaneza ha asegurado que "una mentira en un pleno" es motivo para que Díaz se plantee esta postura, o si el alcalde "debería hacerle asumir alguna responsabilidad".

A este respecto, la concejala del PSOE Sonia Fidalgo ha denunciado que Covadonga Díaz "volvió a decir una mentira" en la sesión plenaria de ayer, cuando le preguntó el motivo de la cancelación del DJ Isaac Corrales. "No queremos pensar que detrás de esto haya un acto de censura, pero nos preocupa muchísimo porque al final, unas horas antes de que un artista vaya a actuar, que de repente se le comunique que no lo puede hacer sin darle más explicaciones, pues está pisando una senda, una vereda, que me preocupa bastante", ha dicho.

En política, ha agregado Carlos Fernández Llaneza, "uno se puede equivocar", pero lo que "no es admisible" es la mentira. "Yo lo que le pediría a la concejala es que, si de verdad se reafirma en esa respuesta que nos dio ayer, cuando todo el mundo sabe que es mentira, si se reafirma, pues hombre, yo creo que debería de asumir responsabilidades", ha asegurado.