El PSOE insta al gobierno local a invertir en deporte "en lugar de hacer recortes para amortizar deuda"

GIJÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista, Jacobo López, ha lamentado este jueves la decisión del gobierno local de transferir 338.700 euros del Patronato Deportivo Municipal al Ayuntamiento para amortizar deuda. Los socialistas han votado en contra de esta propuesta en la Junta Rectora porque "es un dinero que debería ir destinado a impulsar el deporte en Gijón y a cumplir los compromisos adquiridos".

"Es una operación injustificada que trae consigo consecuencias: el abandono de las instalaciones deportivas públicas, que sufren goteras, carecen de equipamientos y es necesario actualizarlos; el incumplimiento de compromisos adquiridos -aún no se ha actuado en los terrenos del antiguo Soccer ni se han cubierto las pistas del Llano y La Calzada; y, además, puede suponer un problema con los convenios con los clubes o la retirada del apoyo municipal a competiciones nacionales e internacionales, como ocurrió con la Copa de la Reina de hockey, a la que se renunció probablemente por este motivo", sostiene.

Para López, es "inaceptable" que se recorten recursos "con el único fin de disimular la nefasta gestión económica de la derecha". Exigen al gobierno, por tanto, que dé marcha atrás e invierta el dinero en el tejido deportivo del municipio. "Gijón siempre se ha caracterizado por impulsar el deporte base, por disponer de unas instalaciones públicas deportivas de calidad para toda la ciudadanía y por apoyar a los clubes que cada vez tienen más necesidades y cuya labor es fundamental para el desarrollo de las actividades deportivas. No solo no refuerzan ese modelo, sino que lo debilitan", advierte López.

El edil lamenta que continúe la política de recortes de Foro, PP y el tránsfuga de Vox en detrimento del desarrollo de políticas que beneficien a toda la ciudadanía. "Están descapitalizando las empresas y organismos autónomos y ahora es el turno del Patronato Deportivo Municipal. Entre sus prioridades, queda claro que no están las personas", concluye el edil.