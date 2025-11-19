PSOE, IU y Tomé critican y rechazan la iniciativa del PP de crear una unidad hospitalaria para pacientes TEA

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara ha rechazado este miércoles, con duras críticas de los grupos de izquierdas, la propuesta del PP crear, en el marco del Servicio de Salud del Principado de Asturias, una unidad sanitaria/hospitalaria de referencia para el trastorno del espectro del autismo (TEA), orientada a la atención integral de las personas con TEA y sus familias.

La iniciativa, una proposición no de ley, ha sido defendida por la diputada Pilar Fernández Pardo que ha indicado que si bien en España no hay censo oficial y en Asturias tampoco, se atreve a adelantar que son unas 10.200 personas con TEA en nuestra comunidad.

"Detrás de estas cifras hay miles de familias que se enfrentan a un camino complejo, desde las primeras sospechas que muchas veces se producen muy tarde, a lo mejor alrededor de los cinco años o más, hasta la confirmación del diagnóstico", dijo la diputada.

Así ha explicado que por ello se pide dotar a esa unidad de un equipo multidisciplinar especializado, integrado por profesionales de pediatría, psiquiatría infantil, psicología clínica, logopedia, neuropsicología y trabajo social, entre otros. Un equipo experto en diagnóstico, intervención, seguimiento y apoyo a personas con TEA y sus familias.

Se instaba así a garantizar el diagnóstico precoz y el acceso a programas de intervención temprana basados en evidencia científica y se pide también establecer protocolos de coordinación entre la unidad y los servicios de Atención Primaria, Salud Mental, Educación y Servicios Sociales.

Impulsar la sensibilización y la formación específica y continuada del personal sanitario en detección y abordaje del TEA; promover la participación activa de las asociaciones de familias y de las entidades del tercer sector del ámbito del autismo en el diseño, desarrollo y evaluación de las actuaciones de la unidad y de las políticas vinculadas al autismo en el Principado y asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento estable, equitativo y sostenible de la unidad, que abarque a todo el territorio asturiano, son el resto de las medidas que recogía la iniciativa.

La iniciativa ha contado con el apoyo de Vox y del diputado del Grupo Mixto, Foro por Asturias, Adrián Pumares. Desde Vox, Javier Jové ha considerado que la posición de los grupos de izquierda "es vomitiva".

"Lo que acaban de hacer ustedes aquí --en referencia a Xabel Vegas y Covadonga Tomé-- es vomitivo. Así se lo digo. No piden nada raro. Simplemente están pidiendo que haya una unidad de esperanza", dijo Jové.

El socialista Jacinto Braña ha lamentado el discurso "demagógico y completamente impresentable" del diputado de Vox y defendido la política del Ejecutivo de dotar de espacios seguros para que cuando una persona con TEA tenga que atender una consulta en un centro de salud o atender un ingreso hospitalario, pues pueda hacerlo en un entorno seguro.

"Es por eso que se contempla la estrategia que queremos hacer en todos los centros de salud y en todos los recursos hospitalarios, no únicamente en uno, no únicamente en uno, porque esto es la manera de garantizar realmente la accesibilidad y la equidad", dijo el diputado socialista.

El diputado de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, ha lamentado que el PP use a las familias de personas con TEA para pacer oposición. "Voy a decirlo con toda claridad. No se puede defender a las familias con TEA con la mano derecha y recortarles los recursos con la otra, con la mano extrema derecha", dijo Vegas.

El diputado ha destacado que saben que cualquier recurso que dediquemos a la atención a las personas con trastorno espectro autista va a ser siempre insuficiente, pero ha añadido que cuando se habla de un asunto tan importante y que afecta a tantas familias es "una obligación ser honestos y hacer política seria".

"Lo que trae hoy el Partido Popular no es política seria, es incoherencia, es deshonestidad y es lamentablemente, y lo digo con enorme pesar, utilizar una cuestión tan importante como herramienta de oposición. No se puede venir aquí, con tono de salvador de las familias con TEA, a presentar una proposición no de ley que ustedes saben que por sí sola no crea ni una unidad, ni un profesional, ni un protocolo", dijo el diputado.

"UNA UNIDAD ESPECÍFICA NO ES LA SOLUCIÓN"

Especialmente crítica con la iniciativa ha sido la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, con la propuesta del PP. "Una unidad específica, señorías del PP, no sirve para nada, por mucho que ustedes lo quieran vender como una solución. Ustedes piensan de verdad que la solución es crear una unidad específica. Rotundamente no", dijo Tomé.

"Las personas que están aquí --público que se encontraba en la Cámara-- saben que yo no iba a apoyar esta proposición, no de ley de hoy, porque lo hablé con ellas. ¿Qué unidad específica? Una unidad específica para cuando tengan apendicitis, cuando ingresen por una neumonía, para niños, para mayores. ¿Qué unidad específica? Esto no lo hay en ningún sitio y tienen ustedes que reflexionar por qué, porque no es una cosa que sea en ningún caso una solución, para nada", dijo Tomé.