PSOE, IU y Vox participan, sin el PP, en la concentración de solidaridad con las víctimas palestinas e israelíes

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios concejales del PSOE, de IU y de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo han participado este miércoles en la concentración a iniciativa del Grupo Municipalista en la FEMP en solidaridad con todas las víctimas del conflicto entre Palestina e Israel, a la que no ha acudido ningún concejal 'popular'.

En la concentración han participado los concejales socialistas Javier Ballina, José García Monsalve, Marisa Ponga y Juan Álvarez Areces; las de Vox Sonsoles Peralta y Alejandra González; y, por parte de IU, Gaspar Llamazares y Cristina Pontón.

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha indicado en declaraciones a los medios que, además de un acto de solidaridad con las victimas, tanto palestinas como israelíes, también era un acto que reclamaba una solución duradera para este conflicto. Así, ha destacado que la principal causa de este conflicto es "una ocupación que solo se puede mantener con la violencia".

Además, ha defendido la solución de dos estados para permitir la convivencia entre palestinos e israelíes. En ese sentido, ha reclamado que cesen los bombardeos en Gaza y la "ocupación" por el ejercito hebreo para abordar el proceso de paz. "Aunque en Occidente no nos demos cuenta de que las victimas se producen día a día en Palestina, no quiere decir que no haya esa violencia", ha señalado.

Por su parte, el socialista Javier Ballina ha indicado que la situación en Israel es "dramática" y ha calificado de "injustificable" la agresión sufrida por Israel, pero ha recordado que su derecho a la legítima defensa tiene que enmarcarse dentro de los parámetros del derecho internacional.

"Estos no permiten comportamientos como los que estamos viendo e infringir el derecho internacional humanitario", ha destacado, para indicar que el derecho a la "legítima defensa" de Israel tiene que tener "cierta contención" que es "indispensable" para la existencia de una "comunidad internacional civilizada".