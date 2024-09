PSOE, IUy Podemos exigen al gobierno municipal que cierre un convenio para la cesión de Prendes Pando

GIJÓN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

PSOE, la coalición Izquierda Unida, Más País Asturies e Izquierda Asturiana, así como Podemos Xixón, han presentado este viernes en rueda de prensa una proposición plenaria para exigir al gobierno de Carmen Moriyón que cierre un convenio de cesión de los Antiguos Juzgados de Prendes Pando con el Principado de Asturias.

Las fuerzas de la izquierda se unen así a la reivindicación de numerosos colectivos que han firmado un escrito dirigido a la alcaldesa para que acepte la cesión y haya interlocución entre ambas administraciones con el objetivo de que en el edificio se construya un espacio integrado de servicio público de innovación social, igualdad, encuentro y cuidado comunitario.

Recuerdan que a finales del mandato pasado se produjo ya un principio de acuerdo para la cesión del inmueble planteando un uso compartido y un compromiso por parte de la administración regional de 4 millones de inversión provenientes de fondos europeos para su rehabilitación.

Los portavoces que impulsan la iniciativa de Pleno han preguntado por el proyecto de Prendes Pando en los diferentes órganos del Ayuntamiento, "pero las respuestas del gobierno local han ido cambiando a lo largo del tiempo, hasta el punto de que han mostrado su rechazo por el coste que supuestamente supondría a las arcas municipales", señalan las tres fuerzas.

"Hablan de diferentes cifras constantemente, pero lo cierto es que están diciendo nuevamente que no a 4 millones de fondos europeos para Gijón. Pedimos liderazgo y gestión. En la medida 132 de programa electoral del PP se comprometían a sacar adelante el proyecto de Prendes Pando. ¿Cuándo el PP va a tener voz propia? ¿Cuándo va a reaccionar? ¿Cuándo va a dejar de estar a la sombra de Foro? ¿Las y los gijoneses vamos a perder otra oportunidad por la dejadez de unos y el silencio de otros?", se cuestiona el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Manuel Flórez 'Floro'.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, ha señalado que "el gobierno de Carmen Moriyón tiene un grave problema con las políticas sociales, al no entenderlas como una inversión para el conjunto de la ciudadanía'. Por otro lado, considera necesaria la recuperación de un edificio que es patrimonio de la ciudad, "no podemos perder esta oportunidad y que se repita la historia del Monte de Piedad, construido con fondos públicos y ahora destinado a convertirse en un hotel".

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Podemos Xixón, Olaya Suárez, ha criticado que "este gobierno se está dedicando a vender humo", denunciando que "todo el presupuesto se destina a los proyectos más vistosos que pueden vender con marcas rimbombantes mientras se descuidan las necesidades de equipamientos de la ciudad, el modelo de cuidados y la recuperación del patrimonio".

La edil ha afeado el "baile de cifras" que viene ofreciendo el gobierno local en sus estimaciones del coste de rehabilitar el edificio. Olaya Suárez ha recordado que se trata de miles de metros cuadrados que pueden albergar múltiples usos y que existen distintas alternativas para sufragar la inversión junto con la administración autonómica; pero ha aseverado que "no han avanzado nada porque no les interesa, porque Moriyón entiende que una foto en Prendes Pando no es tan vistosa como en Naval o en Tabacalera".