El PSOE lamenta los "años perdidos" en La Vega, aunque valora que el gobierno se acerque a su propuesta

Archivo - Los concejales del PSOE de Oviedo Juan Álvarez Areces, Carlos Fernández Llaneza, Jorge García y Marisa Ponga. - PSOE OVIEDO - Archivo

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado los "años perdidos", pero ha reivindicado que la propuesta de permuta de terrenos que ahora plantea el Ayuntamiento de Oviedo como adenda al convenio de La Vega responde a planteamientos que lleva defendiendo desde hace casi tres años. Dicha propuesta pasa por trasladar parte de la edificabilidad residencial a otros emplazamientos, reducir la presión constructiva sobre el recinto y abrir sus instalaciones a la ciudadanía han sido algunas de las principales reivindicaciones socialistas desde el inicio del mandato.

En este sentido, el portavoz municipal socialista, Carlos Fernández Llaneza, considera positivo que el equipo de gobierno se acerque finalmente a una solución que el PSOE lleva mucho tiempo poniendo sobre la mesa, pero lamenta los años perdidos por la falta de iniciativa y de voluntad para avanzar.

"No estamos ante una idea nueva de Canteli. El PSOE defendió desde el primer momento que había que sacar parte de la edificabilidad residencial para facilitar la recuperación del patrimonio industrial y hacer posible una ordenación pensada para el conjunto de la ciudad. Han pasado casi tres años y ahora el Ayuntamiento parece descubrir una fórmula que llevamos todo este tiempo reclamando", ha indicado el portavoz del PSOE.

Fernández Llaneza ha recordado que ya lo han dicho en su momento, que 'Mil viviendas públicas eran una buena idea, pero concentrar esas mil viviendas en La Vega era una pésima idea'. De hecho, su propuesta era y es sacar de los terrenos de la fábrica un porcentaje algo mayor de lo que propone ahora el equipo de gobierno, entorno a 500 o 600 viviendas.

Recuerda además que la propuesta socialista no se limitaba a modificar el reparto de los aprovechamientos urbanísticos. También defendía que las instalaciones debían abrirse a la ciudadanía y empezar a recuperar su actividad sin tener que esperar a que se completase todo el desarrollo urbanístico.

"Queríamos que Oviedo pudiera disfrutar de este espacio, que sus naves recuperasen usos culturales y ciudadanos y que este patrimonio industrial dejase de ser un recinto cerrado y abandonado. Esa sigue siendo nuestra apuesta, ha indicado Fernández Llaneza.

El portavoz socialista subraya, además, que el anuncio de 345 viviendas en los solares municipales ofrecidos a Defensa debe ir acompañado de garantías inequívocas sobre su destino.

"Nos alegramos de que algunas de nuestras propuestas empiecen a abrirse camino, pero no podemos olvidar que llevamos casi tres años de retraso. Necesitamos hechos, no más anuncios. Queremos recuperar el patrimonio, abrirlo a los ovetenses y que las viviendas que se construyan fuera del recinto respondan de verdad a las necesidades de acceso a una vivienda digna y asequible, ha concluido Fernández Llaneza que además ha recordado que el equipo de gobierno ha sido "incapaz en tres años de hacer las catas arqueológicas a las que le obliga el convenio".