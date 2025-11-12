El PSOE lamenta el "desinterés" del PP por una escultura retirada de Ventanielles en 1995

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Javier Ballina, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo Javier Ballina ha mostrado este miércoles su preocupación después de que el Equipo de Gobierno haya "confirmado que desconoce en qué estado se encuentra" la escultura del artista Fernando Alba que fue instalada en 1988 en la plaza Lago Enol del barrio de Ventanielles y desmontada siete años después, en 1995, por decisión municipal.

En una nota de prensa, el edil ha explicado que ha llevado este asunto a comisión. "Ante nuestras preguntas por la situación de esta pieza, el PP tan solo nos ha confirmado que partes de ella se encuentran depositadas bajo una lona en la finca de las pistas de atletismo de San Lázaro, pero que desconocen cuál es su estado de conservación o si la obra está completa", ha explicado el concejal socialista.

Ballina ha señalado que tener una obra de un Premio Nacional de Escultura en estas condiciones "no es de recibo, pero casi es peor el escaso interés mostrado esta mañana durante la comisión de Economía".

"Una ciudad que aspira, y con argumentos, a ser Capital Europea de la Cultura en 2031 debe cuidar su patrimonio artístico", ha defendido el edil, quien ha mostrado su confianza en que el equipo de gobierno encargue un estudio sobre el estado de la pieza