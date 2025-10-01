El PSOE lamenta el rechazo del equipo de gobierno a ampliar la oferta de deporte inclusivo

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, lamentó este miércoles el rechazo del equipo de gobierno a la propuesta presentada por su grupo para ampliar la oferta de deporte inclusivo en la ciudad.

"Quien presume de ser Ciudad Europea del Deporte 2026, debería hacer un esfuerzo para garantizar que el deporte sea accesible para todas las personas", ha manifestado Sánchez Santa Bárbara, que ha subrayado que en la actualidad la oferta municipal dirigida a personas con discapacidad es muy limitada y se reduce únicamente a cinco actividades, algo claramente insuficiente para una ciudad que debería aspirar a ser un referente en la materia.

A través de una nota recuerda el PSOE que su iniciativa planteaba ampliar y diversificar estas opciones, facilitar la participación de las personas con discapacidad en el conjunto de programas deportivos municipales con el apoyo de profesionales especializados, y poner en marcha campañas de sensibilización para dar a conocer la oferta inclusiva.

"La negativa del gobierno municipal supone desaprovechar una ocasión única para proyectar la imagen de una ciudad moderna, comprometida con la igualdad de oportunidades y con los derechos de las personas", señaló la edil socialista, que insistió en que "la inclusión en el deporte no es un añadido opcional, sino una exigencia de justicia social y de compromiso con toda la ciudadanía".