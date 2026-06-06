El PSOE de Langreo reclama a Ayuntamiento y Principado determinación para garantizar la llegada de Indra a Barros

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OVIEDO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Langreo ha mostrado su preocupación ante las informaciones que apuntan a dificultades en la operación de compraventa del antiguo taller de Duro Felguera en Barros, donde la multinacional Indra estudia implantar una nueva actividad industrial vinculada al sector de la defensa. Desde el PSOE reclaman al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado que actúen "con determinación" para garantizar la operación.

Los socialistas, que ya en marzo reivindicaron públicamente la necesidad de que Langreo estuviera en la carrera por acoger este proyecto estratégico, insisten en que el concejo no puede permitirse perder una oportunidad industrial de esta magnitud.

El secretario general del PSOE de Langreo, Bernardino Niño, ha subrayado que los socialistas mantienen una posición "clara, coherente y constructiva" desde el primer momento, defendiendo que Langreo reúne condiciones industriales, logísticas y humanas más que suficientes para acoger esta inversión.

"Desde el PSOE de Langreo ya dijimos en marzo que no bastaba con que Langreo sonara como posible ubicación. Era necesario liderazgo, gestión y una estrategia clara para atraer y consolidar este tipo de proyectos. Hoy, ante las dificultades que parecen estar surgiendo, esa exigencia sigue siendo más válida que nunca", señaló Niño.

El PSOE considera que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Principado deben implicarse de forma activa y coordinada para facilitar que la operación llegue a buen término, agotando todas las vías institucionales a su alcance para que la inversión se materialice en Langreo.

"No estamos hablando de una expectativa teórica, sino de un proyecto industrial real, con capacidad para generar empleo y actividad económica en las Cuencas y en Langreo. Las administraciones no pueden limitarse a observar cómo evoluciona la negociación: tienen que liderar, acompañar y facilitar" , afirmó el secretario general.

En este sentido, el PSOE de Langreo advierte de que no será suficiente con expresar preocupación o lamentar públicamente las dificultades si finalmente la operación no se concreta en el concejo.

"Llevamos semanas escuchando declaraciones y quejas del alcalde sobre las dificultades del proceso, pero los vecinos de Langreo tienen derecho a saber qué gestiones concretas se están realizando desde el Ayuntamiento para atraer y asegurar esta inversión", subrayó Niño.

Los socialistas recuerdan que ya han defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de una estrategia municipal activa para la reindustrialización del concejo, especialmente tras años de pérdida de actividad industrial en la comarca.

Por todo ello, el PSOE de Langreo insta al Ayuntamiento y al Gobierno del Principado a actuar con la máxima determinación para garantizar que la inversión de Indra en Barros se haga realidad en el concejo, y a explicar con transparencia qué acciones concretas se están llevando a cabo para lograrlo.